Ligabue, nuovo album presentato ai fan all'Italghisa di Reggio Emilia

Solo pochi eletti, fedelissimi del fanclub barMario avranno l’accesso esclusivo alla presentazione nel nuovo album di Ligabue, “Start”, nel concerto d’apertura all’Italghisa di Reggio Emilia. Lo stesso Italghisa che, nel lontano 1992 ha ospitato il primo, storico raduno dei fan appassionati del Liga.

Ligabue dal vivo all’Italghisa

Destinazione Reggio Emilia, data spaziale 12 febbraio 2019. Sarà nella storica città emiliana che Luciano Ligabue premerà finalmente il tasto “Start” sul progetto del nuovo album. Appuntamento all’Italghisa, dove il cantautore presenterà il suo nuovo disco ai media, agli addetti ai lavori e a qualche centinaio di iscritti al fanclub barMario suonando dal vivo tutte le tracce, per intero.

L’obiettivo non è solo quello di promuovere e celebrare l’arrivo del nuovo album, che sembra già un successo discografico, ma anche quello di coinvolgere i fan nella realizzazione del videoclip del singolo direttamente successivo a “Luci d’America”. Non è la prima volta che il rocker di Correggio invita i fan nella produzione dei suoi videoclip: il formato è già stato collaudato dai successi stellari di “Una vita da mediano” e “Un colpo all’anima”.

Start, il nuovo album di Ligabue

Il nuovo disco di Ligabue si intitolerà “Start” e uscirà ufficialmente l’8 marzo, ma è già disponibile in preordine su iTunes. Il disco conterrà 10 tracce inedite, tra cui il singolo di successo “Luci d’America” il primo estratto dalla release. Il disco è prodotto con Federico Nardelli ed esce a distanza di due anni da “Made in Italy”, mente l’annuncio ufficiale della release è arrivato solo pochi giorni prima l’annuncio del tour negli stadi italiani. Ecco le 10 tracce dell’album “Start” che verranno suonate all’Italghisa di Reggio Emilia:

Polvere di stelle Ancora noi Luci d’America Quello che mi fa la guerra Mai dire mai Certe donne brillano Vita, morte e miracoli La cattiva compagnia Io in questo mondo Il tempo davanti

Start Tour 2019 di Ligabue: le date

L’album sta per uscire, ma i biglietti per lo “Start Tour” di Ligabue sono già disponibili in prevendita sulle migliori piattaforme online e nei negozi fisici autorizzati. Il pellegrinaggio musicale prevede tappe in alcuni degli stadi più importanti d’Italia. Data zero a Bari, il 14 giugno, e conclusione a Roma il 12 luglio presso lo Stadio Olimpico. I biglietti partono da 35€ più diritti di prevendita e arrivano ai 250€ dei Silver Package (ancora disponibili per quasi tutte le date) per accaparrarsi i posti migliori, pass e poster da collezione e accesso all’hospitality, con buffet e personale a disposizione.

Ecco le date dello Start Tour 2019 annunciate fino a questo momento: