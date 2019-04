Elisa in concerto a Catania: info e scaletta

Ancora Sicilia per Elisa, che dopo il sold out di domenica 24 marzo a Marsala, bissa al Teatro Metropolitan di Catania lunedì 25 marzo. Anche all’ombra dell’Etna, biglietti esauriti per il nuovo tour della cantautrice friulana, “Diari aperti live nei teatri”. L’inizio del concerto è fissato per le ore 21.

Elisa tra Barbie e Dumbo

Mentre è nel pieno del suo fortunatissimo tour, Elisa è sbarcata nel mondo dei giochi per bambini con due diverse iniziative. La Mattel ha deciso di renderle omaggio dedicandole una versione del suo giocattolo più iconico: la Barbie. In occasione del sessantesimo compleanno, il famoso brand ha voluto celebrare donne contemporanee, provenienti da diversi campi e background, che sono state in grado di rompere gli schemi e superare le barriere. E tra queste è stata scelta anche Elisa. La bambola che rappresenta l’artista italiana è stata disegnata con il look (capelli lunghi neri e pantaloni e maglia bianca) che aveva sul palco del Festival di Sanremo 2001, quando aveva trionfato con Luce (Tramonti a Nord-Est). Inoltre, nei prossimi giorni, sarà possibile ascoltarne la voce all’interno del nuovo film di Tim Burton “Dumbo”, per la cui colonna sonora ha interpretato la canzone “Bimbo mio”. Il film è in uscita il prossimo 28 marzo.

La scaletta del concerto

Elisa presenterà al pubblico le canzoni del nuovo album “Diari aperti”, uscito lo scorso 26 ottobre e già certificato disco di platino. Non mancheranno i singoli estratti: “Quelli che restano” (in featuring con Francesco De Gregori), “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi” e l’ultimo arrivato “Anche fragile”. Presenti in scaletta anche i suoi più grandi successi, come “Luce (Tramonti a nord-est)”, “Heaven out of hell”, “Eppure sentire (un senso di te)”, “L’anima volta”, “Gli ostacoli del cuore” e tante altre hit tutte da cantare. Di seguito, come linea guida, la scaletta portata in scena durante la data di Bari del 21 marzo. Ovviamente le canzoni presentate sul palco di Catania potrebbero subire delle variazioni, a seconda delle scelte dell’artista.

Come fosse adesso Promettimi Anche fragile Tua per sempre Eppure sentire (un senso di te) Heaven out of hell Luce (tramonti a nord-est) 7 times Dancing Quelli che restano Se piovesse il tuo nome L’anima vola Stay Rainbow A prayer Vivere tutte le vite L’estate è già fuori Broken / Labyrinth / Cure me / No hero Together Tutta un’altra storia Gli ostacoli del cuore A modo tuo

Il “Diari aperti live nei teatri”

Di seguito, tutte le date del lunghissimo tour, costellato di sold out, che porterà Elisa in giro per l’Italia fino a fine maggio: