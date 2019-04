Teresa Langella, il nuovo singolo è “Controcorrente”

“Controcorrente” è il nuovo brano di Teresa Langella, che arriva a pochi mesi di distanza dal singolo “Non mi importa nada”. La canzone è stata pubblicata il 20 marzo scorso insieme al video, che in un solo giorno su YouTube ha raggiunto le oltre 220mila visualizzazioni.

Il nuovo singolo “Controcorrente”

Si intitola “Controcorrente” il nuovo singolo di Teresa Langella, cantante nota al piccolo schermo per la partecipazione a un noto programma televisivo in veste di tronista. Il singolo, arrivato online da poche ore, è una ballad classica che racconta la storia di un amore che non ha avuto il tempo di iniziare perché è finito ancora prima di sbocciare.

La musica di Teresa Langella

La cantante, di origini napoletane, non è nuova al mondo della musica, che definisce il suo primo amore. Inizia la sua carriera musicale nel neomelodico napoletano, quando nel 2012 pubblica “Trattami male”. In quegli anni duetta anche con Rosario Miraggio nella canzone “Si dint’o core tenisse sul a me”, il cui video su YouTube ha superato i 6 milioni di visualizzazioni. Il successo sperato, però, sembra non arrivare, così nel 2018 la ragazza si affida a una nuova produzione con cui pubblica prima “M’annammore ancora” e poi, solo qualche mese fa, “Non mi importa nada”, una canzone dallo stile reggaeton che ricorda “Roma-Bangkok” di Baby K e Giusy Ferreri. Ora Teresa Langella torna con “Controcorrente”, che sembra volersi avvicinare alle sonorità della Tatangelo o della Pausini e che mira a conquistare un pubblico più ampio di quello campano e meridionale.

Significato e testo di “Controcorrente”

Il testo di “Controcorrente” è la storia di un amore mai iniziato o finito troppo presto. Secondo i fan della cantante, rappresenta una sorta di testo autobiografico che racconta la sua storia personale con Andrea Dal Corso, mai iniziata a causa del rifiuto del ragazzo. Anche il video del singolo sembra dare adito a queste supposizioni, dato che la cantante viene spesso ripresa seduta su una grande sedia simile a un trono, che ricorda il luogo in cui i due ragazzi si sono conosciuti e corteggiati. Questo è il testo della canzone:

È il momento in cui tu non sei qui con me

Il dolore credo non passerà mai

Io volevo solo vivere di te

E non arrivare a questo, mai.

Siamo soli noi

Ma non insieme a noi

Quelli a cui non regaliamo il bene sai

Quelli di una lunga storia che

A quanto pare dura meno di un caffè

Tu dove sei?

Io sono qui che aspetto senza fiato

Tu dimmi dove sei

Io che volevo te

Solo e soltanto te

Con quello che sei stato

Sono sola, sola

Anche tra la gente

Sono sola, sola

Vivere nel niente

Se ci tieni ancora

Tu vienimi a prendere

Sola, sola

Volo controcorrente

Come fai a decidere

Ormai non mi sembra così semplice

Non è facile nemmeno più sorridere

Senza te

Vorrei solamente qualcosa da scrivere

Per buttare via per sempre

Questo peso che

Mi blocca il respiro

Scusa se ti scrivo

Ma colpirti sarebbe come ferire me

Scusami se

Sono ancora qui

Ma senza te

Sono sola, sola

Anche tra la gente

Sono sola, sola

Vivere nel niente

Se ci tieni ancora

Tu vienimi a prendere

Sola, sola

Volo controcorrente

Sono sola, sola

Anche tra la gente

Sono sola, sola

Vivere nel niente

Se ci tieni ancora

Tu vienimi a prendere

Sola, sola

Sono sola, sola

Sola, sola

Sono sola, sola

Senza te