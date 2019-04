Nesli presenta il nuovo album e il “Vengo in pace tour 2019"

(@BassoFabrizio)



Quattro anni di vita in una trilogia. Il nuovo album di Nesli, in uscita il 22 marzo, chiude la trilogia iniziata nel 2015 con Andrà tutto bene. Un percorso musicale alla ricerca di una serenità e di un equilibrio interiore passando attraverso il peggio di sé. Il trittico è proseguito con Kill Karma (2016) e Vengo in pace, nati separatamente ma che hanno fornito un senso logico a questi ultimi quattro anni di vita del cantautore.Il nuovo album è accompagnato dal Vengo In Pace Tour che parte questa sera, 21 marzo, da Roma. Lo ho intervistato.



Vengo in pace conclude una trilogia: quanto c’è di La Fine in questo album?

La Fine è un brano che ho scritto nel 2004, uscito nel 2009. E’ una di quelle canzoni che non hanno una logica.

Lei ha una logica?

In questo album, come in tutti gli altri, sono uno spirito libero perché mentre ci lavoravo ero fuori dalle pressioni.

Cosa non ti piace del mondo attuale?

Non do un giudizio, il mio venire in pace in tempi di guerra è intesa come guerra verbale, tante sono le violenze che si possono fare in questo mondo dove si può dire tutto ciò che si vuole. Io vengo in pace in questo senso.

Chi è il tuo pubblico?

Cambiano i tempi ma non le persone, ho la fortuna di venire da un passato più analogico e pur non essendo un anziano della musica sono in un libo tra analogico e digitale.

Quindi un fan base ampia.

Ho un pubblico molto vasto, dai miei coetanei che mi sono portato avanti in questi dieci anni di storia a un pubblico di più giovani che mi ha scoperto anche grazie al mondo digitale.

Quale è il tuo brano preferito dell’album?

Direi Ma Che Ne So...mi rappresenta molto e rappresenta il mio modo di fare musica e il mio mondo musicale.

La copertina dell’album ha un immagine forte, cosa rappresenta?

É forse la copertina più colorata che io abbia mai fatto, ci sono io che tendo la mano. Non ha un senso preciso, è il mio gesto con il quale vengo in pace.

Parlaci del Tour?

Il tour inizia prima dell’uscita dell’album, noi volevamo promuovere il disco e il tour insieme, mi piace vedere l’effetto che fa. Già stasera farò i brani dell’album e vedremo il pubblico come reagisce. Sul palco sarò con la mia band quindi sono abbastanza tranquillo che andrà tutto bene, e a maggio iniziamo subito con il tour estivo.

Questo album è dedicato a qualcuno in particolare?

No, la dedica di questo album è da costruire, alla fine di questo percorso ti saprò dire a chi lo dedico.



VENGO IN PACE TOUR (organizzato da Color Sound)

21 marzo – Roma – Largo Venue

29 marzo- Bologna - Estragon

31 marzo- Torino - Hiroshima Mon Amour

04 aprile- Napoli - Casa della Musica

05 aprile- Bari - Demodè

06 aprile- Catania - Land

11 aprile- Milano – Alcatraz

26 marzo- Bolzano - Teatro Cristallo

28 marzo- Firenze - Flog