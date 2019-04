Nick Mason: al tour si aggiunge una data a Taormina

Cosa può esserci di più suggestivo della musica celestiale dei Pink Floyd nella stupenda location del Teatro Antico di Taormina? La combinazione diventerà realtà il prossimo venerdì 12 luglio, quando Nick Mason, storico batterista della band, e i suoi Saucerful Of Secrets suoneranno le canzoni dei Pink Floyd in uno show incredibile che farà tappa nello teatro romano. I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 22 marzo su Ticketmaster e TicketOne. Non sarà l’unica data per Nick Mason e compagni in Italia la prossima estate: il musicista è atteso in Italia anche l’8 luglio a Chieti (Arena La Civitella), il 14 a Ravenna Festival (Pala De André), il 16 al Rock in Roma (Auditorium Parco della Musica), il 17 luglio all’Umbria Jazz di Perugia (Arena Santa Giuliana) e il 18 a Brescia (Piazza Della Loggia). Nick Mason’s Saucerful Of Secrets comprende Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris e Dom Beken. Il tour che sta portando in giro per il mondo rappresenta un concerto unico per celebrare i primi lavori musicali dei Pink Floyd, con brani tratti dagli album “The Piper At The Gates of Dawn” e “A Saucerful Of Secrets”, dal quale il nome del gruppo. Pochissime band al mondo sono state rilevanti culturalmente nel mondo come i Pink Floyd, uno dei gruppi con più dischi venduti di tutti i tempi. Nick Mason ne è uno dei fondatori e l’unico membro ad aver sempre fatto parte del gruppo, in tutti gli album e performance live.

La possibile scaletta

Ovviamente è impossibile prevedere già da ora quali saranno i brani che il supergruppo porterà sul palco di Taormina. Ma sbirciando le setlist interpretate in questi giorni nelle date della leg americana del tour ci si può fare una ragionevole idea. Di seguito la scaletta portata martedì 19 marzo sul palco del Comerica Theatre di Phoenix:

Interstellar Overdrive Asteonomy Domine Lucifer Sam Fearless When You’re In Remember a Day Arnold Layne Vegetable Man If Atom Heart Mother If (reprise) The Nile song Green Is The Colour Let There Be More Light Childhood’s End Set The Controls for the Heart of the Sun See Emily Play Bike One of These Days A Saucerful of Secrets Point Me at the Sky

Le date europee del tour

Attualmente, Nick Mason e la sua band stanno girando l’America per restarci fino alla fine di aprile e poi spostarsi in Regno Unito, dove chiuderanno il 4 maggio la prima parte del loro tour mondiale. Sbarcheranno in Europa a inizio luglio, questo l’elenco completo delle date in programma: