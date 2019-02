Nick Mason celebra Pink Floyd a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 8 FEB - Da sempre parte della leggenda di una band che ha riscritto la storia della musica e unico suo componente fisso nell'arco di una strepitosa carriera trentennale, il batterista dei Pink Floyd Nick Mason sarà a Ravenna Festival domenica 14 luglio, per un concerto con il suo supergruppo. L'appuntamento sarà in prevendita da lunedì 11 febbraio alla biglietteria del Teatro Alighieri, online su www.ravennafestival.org, in tutte le filiali della Cassa di Ravenna e negli uffici Iat di Ravenna e Cervia.

I Nick Mason's Saucerful of Secrets - il chitarrista Lee Harris, Gary Kemp degli Spandau Ballet, Guy Pratt (storico collaboratore dei Pink Floyd) e Dom Beken - sono gli speciali compagni di viaggio con cui Mason cattura lo spirito e la capacità immaginativa di quegli straordinari (e psichedelici) anni, celebrando i primi lavori musicali dei Pink Floyd, che includono brani tratti dagli album 'The Piper At The Gates of Dawn' e 'A Saucerful Of Secrets'.