Nesli, nuovo album in uscita e le date del tour

Anticipato dal singolo “Le Cose belle”, Nesli è pronto a pubblicare il nuovo album “Vengo in pace” in uscita il 22 marzo. Il disco chiude idealmente la trilogia iniziata nel 2015 con “Andrà tutto bene” e proseguita un anno dopo con “Kill Karma”. Un percorso musicale alla ricerca di una serenità e di un equilibrio interiore passando attraverso il peggio di sé. Nati separatamente, i titoli degli album hanno finito per dare un perfetto senso logico a questi ultimi quattro anni di vita del cantautore. L’album è stato anticipato digitalmente dai brani “Maldito” e “Vengo in pace” e in radio da “Immagini” e “Viva la vita”. La produzione dell’album è stata affidata a Brando che ha saputo dare coerenza musicale a un lavoro che spazia molto sia per le tematiche affrontate sia per il sound. L’album contiene undici brani, questa la tracklist ufficiale:

Nuvole e santi Vengo in pace Sempre qui Viva la vita Le cose belle Ma che ne so Troppo poco Immagini 22 giorni Ricorderò Maldito

Il nuovo album e il "Vengo in pace tour 2019"

Il nuovo album verrà supportato anche da un tour nei club più prestigiosi d’Italia. Nesli partirà in tour il 21 marzo, un giorno prima dell’uscita dell’album. La prima data del “Vengo in pace tour 2019” è a Roma al Largo Venue. Nesli presenterà i brani del nuovo album e ovviamente canterà anche i suoi più grandi successi. Proprio sullo spettacolo, il cantante ha dichiarato: «Sono in controtendenza perché l'album esce il giorno dopo, per molti sarà totalmente inedito. Suonerò le canzoni per la prima volta live: in scaletta ci saranno ben 9 tracce del disco, voglio vedere le reazioni. Faccio le prove a Milano, poi vado a Roma per il concerto, ho con me la band che mi segue da Andrà tutto bene. Poi da maggio riprende il tour estivo nelle piazze, un'esperienza faticosa che mi è piaciuta». Questo il calendario completo del tour:

21 marzo – Roma – Largo Venue

29 marzo- Bologna - Estragon

31 marzo- Torino - Hiroshima Mon Amour

04 aprile- Napoli - Casa della Musica

05 aprile- Bari - Demodè

06 aprile- Catania - Land

11 aprile- Milano – Alcatraz

26 marzo- Bolzano - Teatro Cristallo

28 marzo- Firenze – Flog

La partecipazione a Sanremo e a Celebrity Masterchef

“Vengo in pace” è il decimo album in studio per Nesli, un traguardo importante per la sua carriera. Una prima anticipazione del nuovo lavoro è arrivata addirittura a fine 2017 quando Nesli aveva presentato in anteprima il singolo “Maldito”. L’artista aveva eseguito il nuovo brano in due concerti a Roma e Milano a fine novembre. Nel 2018 sono usciti i singoli “Immagini” e “Viva la vita”, mentre a fine gennaio 2019 è stato il turno di “Vengo in pace”. L’ultima uscita discografica è stata l’EP “Kill Karma – Neslintrovabili”, uscito nel febbraio 2017 dopo la prima partecipazione di Nesli al Festival di Sanremo. Il cantante si presentò sul palco in coppia con Alice Paba con la canzone “Do retta a te” ma venne eliminato al termine della terza serata. Più fortunata la sua esperienza in tv nel talent “Celebrity Masterchef Italia”, dove Nesli è arrivato in finale battuto solo da Roberta Capua.