Emma Marrone in concerto a Livorno: info e scaletta

Dopo il successo straordinario della data zero al Palaflorio di Bari, Emma Marrone porta avanti il suo appassionante tour, il quale fa tappa a Livorno mercoledì 20 febbraio 2019 presso il Modigliani Forum. Vediamo insieme come fare per partecipare al concerto e quale sarà la scaletta che la Brown porterà al suo pubblico.

“Essere Qui Tour 2019”, Emma al Modigliani Forum: info biglietti

Emma Marrone fa tappa al Modigliani Forum di Livorno il 20 febbraio 2019 in occasione del suo “Essere Qui Tour”. Appuntamento in via Veterani dello Sport, 8. Il concerto avrà inizio alle ore 21 ma i cancelli apriranno prima, per dare modo al pubblico di accomodarsi. I biglietti dell’evento sono ancora disponibili sul circuito TicketOne per alcune fasce di prezzo. Gli importi sono comprensivi di diritti di prevendita:

I Anello Centrale Numerato: 65 euro



Tribunette Parterre Numerate: 65 euro



I Anello Numerato I Settore: 60 euro



I Anello Numerato II Settore: 50 euro



II Anello Centrale Numerato: 50 euro



II Anello Numerato: 40 euro



III Anello Centrale Numerato: 40 euro



Parterre in Piedi: 40 euro



III Anello Non Numerato: 35 euro



Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per ogni account.

Come arrivare al Modigliani Forum di Livorno

È possibile raggiungere il Modigliani Forum dall’autostrada A12 Genova-Rosignano, uscita Livorno. Dalla variante aurelia, l’uscita è Porta a Terra. Il Modigliani Forum è inoltre servito dalla linea autobus numero 7, fermata Porta a Terra. L’area è fornita di ampio parcheggio e di servizio d’accesso per i disabili.

Essere Qui Tour 2019 di Emma Marrone: la scaletta

I fan di Emma attendono con trepidazione che la star si esibisca in alcuni dei suoi grandi successi estratti all’album “Essere Qui – Boom Edition”, uscito lo scorso novembre con 4 inediti in più rispetto all’edizione originale. Oltre ai nuovi singoli, gli appassionati della musica di Emma sognano di poter ascoltare dal vivo alcuni di quei brani che hanno costruito, record dopo record, la sua carriera. E neanche loro mancheranno. Ecco la ricchissima scaletta che Emma Marrone suonerà a Livorno in occasione del suo “Essere Qui Tour 2019”. La lista è quella che la star ha presentato a Reggio Calabria in occasione della data zero e, molto probabilmente, sarà la stessa che la star proporrà anche al Modigliani Forum: