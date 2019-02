Irama, dopo Sanremo il tour: le date dei concerti

Irama non si ferma mai. Spinto dal successo di canzoni come “La ragazza con il cuore di latta”, presentata in occasione della sua partecipazione a Sanremo 2019 e classificatasi settima, la giovane promessa della TV dei talenti si è imbarcata in un tour che promette di fare i numeri. Gli appassionati della musica di Irama dovrebbero infatti sbrigarsi ad accaparrarsi i biglietti: molti degli show hanno registrato il tutto esaurito già da diversi mesi.

Irama: il tour 2019

Irama viaggia l’Italia in lungo e in largo per portare con sé la sua musica, ovvero lo strumento con cui ha sempre detto di voler raccontare la realtà che lo circonda. L’obiettivo è quello di calcare alcuni dei palchi delle città più importanti presentando “Nera” e il nuovo album, “Giovani”, pubblicato il 19 ottobre 2018 e già disco d’Oro FIMI. A seguito della partecipazione al Festival della musica italiana è uscito anche “Giovani per sempre”, un disco che celebra la sua musica e include il brano sanremese “La ragazza con il cuore di latta”. La riedizione è uscita lo scorso 8 febbraio e sta già riscuotendo un meritato successo commerciale.

Ecco le date del tour 2019 di Irama, tenendo presente che molti degli appuntamenti sottostanti hanno già segnato il tutto esaurito, e chi volesse acquistare un biglietto farebbe meglio ad affrettarsi:

Giovedì 28 febbraio 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Venerdì 1 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Domenica 3 marzo 2019 || Bologna @ Estragon –

Mercoledì 6 marzo 2019 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Venerdì 8 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Sabato 9 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Domenica 10 marzo 2019 || Roma @ Atlantico

Lunedì 11 marzo 2019 || Modugno (BA) @ Demodè Club

Venerdì 16 marzo 2019 || Padova @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Martedì 19 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Mercoledì 20 marzo 2019 || Brescia @ Gran Teatro Morato

Venerdì 22 marzo 2019 || Firenze @ Obihall – SOLD OUT

Sabato 23 marzo 2019 || Firenze @ Obihall

Venerdì 5 aprile 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

I biglietti sono in vendita sui regolari circuiti come TicketOne e negli store fisici. Per alcune date è ancora disponibile il pacchetto “Special Plume”, a partire da 60,30€ (più diritti di prevendita) che include: un biglietto parterre in piedi, check-in personalizzato, ingresso prioritario e accesso esclusivo al soundcheck di Irama prima dello show, oltre che a una serie di gadget per ricordare la data.

La ragazza con il cuore di latta

Irama ha partecipato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “La ragazza con il cuore di latta”. Nelle esibizioni all’Ariston è stato affiancato da un coro gospel, mentre nella serata dei duetti si è esibito con Noemi. Il video del brano è stato pubblicato in occasione del Festival e nasce da un’idea dell’autore e Lorenzo Galli, per la regia di Matteo Martinez. La clip ha totalizzato quasi 7 milioni di visualizzazioni su YouTube.