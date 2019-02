Nomadincontro, Novellara celebra i suoi Nomandi

Ogni anno, dal 1993 quando ebbe inizio, migliaia di persone arrivano a Novellara e popolano, con pacifico entusiasmo, la Cittadina della bassa Reggiana per partecipare a questo evento che si snoda in due giornate scandite da numerosi appuntamenti e da due concerti dei Nomadi (sabato sera e domenica pomeriggio). L’importanza di questo evento è tangibile dalla partecipazione di pubblico e dai sempre numerosi ospiti, musicali e non, che partecipano ogni anno e salutano ognuno a modo proprio una realtà musicale unica, quella dei Nomadi, che dura da 56 anni. Per l’Edizione 2019 sono previste circa 10.000 presenze.



Il cuore del Nomadincontro è la domenica 17 febbraio: alle 11.00 presso la Sala Polivalente “I Nomadi” sita in Viale Montegrappa, si terrà un incontro di presentazione del libro “Giustizia Divina” di Provera-Tulli, edito da Chiarelettere. Interverranno Beppe Carletti, Lucia Russo (Magistrato Procuratore aggiunto a Bologna), Marco Scarpati (Avvocato, autore di libri sui diritti dei bambini), Emanuela Provera e Federico Tulli (autori del libro “Giustizia Divina”), Pierdavide Carone (cantautore e autore della canzone “Caramelle” sul tema della pedofilia), Lorenzo Cantarini (voce dei Dear Jack). Saranno presenti i Dear Jack. Conduce Pierluigi Senatore.



Nelle precedenti edizioni hanno solcato il palco artisti come Jovanotti (‘93); Gang (‘94); nel ’95 l’emissione del cd «Tributo ad Augusto» (con la partecipazione di Francesco Guccini, Ligabue, Timoria + Gianna Nannini, Teresa De Sio, Alice, Modena City Ramblers, C.S.I., Gang, Elio Revé, Inti Illimani, Enrico Ruggeri, Dennis & The Jets...) ha permesso di raccogliere 120 milioni di lire (netti) divisi in parti uguali fra i bambini palestinesi di un villaggio nei pressi di Hebron (tramite «Salaam Ragazzi dell’Olivo»), i bambini dell’orfanotrofio di San Paolo del Brasile (tramite la «Comunità Nuova» di don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile «Beccaria» di Milano) e i bambini tibetani del monastero di Sera Je (India), tramite l’Istituto «Lama Tzong Khapa» di Pomaia (PI); Bisca-99Posse (‘96); Agricantus (‘97); Massimo Bubola (‘98); Alberto Fortis (‘99); Daniele Silvestri (2000); Piero Pelù (2001); alla Nazionale Italiana Cantanti (2002); Pooh (2003); Paolo Belli (2004); Elisa (2005); Francesco Renga (2006), Samuele Bersani (2007), Roberto Vecchioni (2008), Giusy Ferreri (2009), Zucchero “Sugar” Fornaciari (2010); Biagio Antonacci (2011); Franco Battiato (2012); Alice (2013); Nek (2014); Luca Carboni (2015); Fiorella Mannoia (2016), Enzo Iacchetti (2017). Tutti questi artisti hanno partecipato al NOMADINCONTRO non solo per esibirsi in concerto ma per ritirare il Premio “Tirbuto ad Augusto”, che non era un «premio» fine a se stesso, ma il riconoscimento del valore artistico e umano di musicisti italiani che si siano particolarmente messi in luce attraverso il loro lavoro a favore di cause sociali e di solidarietà. Nel corso degli anni sono stati assegnati premi speciali: nel 2019 il NOMADINCONTRO è alla XXVI EDIZIONE e verrà assegnato il 2° PREMIO AUGUSTO DAOLIO CITTA’ DI NOVELLARA a LUCIA RUSSO, magistrato procuratore aggiunto a Bologna.



BIGLIETTI DISPONIBILI SU https://www.liveticket.it/nomadincontro

Concerto sabato 16 febbraio sera € 27,50

Concerto domenica 17 febbraio pomeriggio € 27,50

Abbonamento due giorni € 48,00

