Livio Cori è Liberato? La teoria sul cantante in gara a Sanremo 2019 con Nino D'Angelo

Le voci, in effetti, si rincorrevano da mesi, ma adesso dovrebbe essere arrivata la conferma: Livio Cori è Liberato. O almeno così sostiene Fanpage, che, assieme al professor Ugo Césari, foniatra ed esperto di perizie foniche, ha effettuato un esperimento ad hoc per confutare la propria teoria. L’esperto, in particolare, ha svolto un’analisi spettrografica, confrontando la voce di Liberato con quella di altri sette artisti, tra cui appunto Livio Cori, e ha potuto constatare che, tra i cantanti presi in considerazione, soltanto quella del giovane risulta completamente sovrapponibile a quella dell’anonimo cantautore.

I risultati dell'analisi spettrografica

«Abbiamo lavorato sulle formanti delle vocali, ovvero quei parametri che formano il suono della vocale. Abbiamo misurato anche altri parametri come la durata delle consonanti» ha raccontato il professor Césari al termine dell’analisi, che ha messo a confronto un estratto del brano «Nove maggio» di Liberato e un campione di «Surdat» di Cori. «Le formanti di Livio Cori sono assolutamente sovrapponibili a quelle di Liberato, quindi da un punto di vista dell'analisi spettrografica, Livio Cori è Liberato, assolutamente sì».

L’annunciata rivelazione in «Gomorra»

Come dicevamo, è almeno da un anno che gira quest’indiscrezione, che vuole far coincidere l’identità dell’attore e rapper napoletano a quella del misterioso e incappucciato idolo dell’R&B esploso nel 2017. Un’ipotesi, che, secondo qualcuno, avrebbe dovuto - in realtà, non è successo - essere confermata nel corso della terza stagione di «Gomorra»: serie in cui, peraltro, Cori è stato protagonista. Sia nelle vesti di attore (interpretava il ruolo di O Selfie, un membro della gang dei Talebani) sia in quelle di musicista (è parte della colonna sonora con «Surdat»).

La smentita di Cori

Interrogato tempo fa in merito da Repubblica, Cori aveva categoricamente smentito. «Non sono io Liberato. Lo apprezzo molto perché Napoli in questo momento ha bisogno di una luce che illumini il suo lato creativo. Entrambi usiamo una vena più melodica, possono esistere delle analogie, ma siamo diversi» ha raccontato il giovane, per poi comunque sottolineare «state certi che se pure lo fossi, non ve lo direi».