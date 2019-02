Fedez, "Paranoia Airlines" è Disco di Platino

Dopo aver debuttato in vetta alle classifiche degli album più venduti, “Paranoia Airlines” di Fedez conquista, a una settimana dalla sua uscita, la certificazione di Platino per le oltre 50mila copie vendute.

Il successo di “Paranoia Airlines”

“Paranoia Airlines”, il nuovo album di Fedez uscito lo scorso 25 gennaio non solo ha conquistato subito la prima posizione della classifica FIMI/GfK degli album più venduti della settimana, ma nel giro di una manciata di giorni è riuscito a portare a casa il Disco di Platino per le oltre 50mila copie vendute. Si tratta di un altro risultato importante che il rapper porta a casa con questo album, che oltre ad essere il quinto della sua carriera, rappresenta anche il suo ritorno al mondo della discografia da solista, dopo “Comunisti col Rolex”, disco inciso insieme a J-Ax nel 2017. “Paranoia Airlines”, come spiega lo stesso artista, nasce «dall’esigenza di tornare a fare musica per il solo piacere di farla. Sentivo l’esigenza di mettermi in studio, lavorare e sperimentare da solo. Questo disco nasce da una libertà che mi sono dato. Non è comune essere liberi nel mondo della musica. Ormai dopo tanti anni di carriera nel mondo della discografia, sono riuscito a guadagnarmi la liberà di fare un disco senza badare alle logiche di mercato». Il nuovo album di Fedez contiene 16 brani inediti, tra cui i tre singoli che hanno anticipato l’uscita del disco, cioè “Prima di ogni cosa”, “Che c***o ridi” e “Holding Out For You”. L’album, prodotto da Michele Canova e da Takagi & Ketra, vanta anche diverse collaborazioni, per la precisione con Zara Larsson, Tedua, Trippie Redd, LP, Annalisa, Emis Killa e la Dark Polo Gang. Questa è la tracklist del disco:

“Prima di ogni cosa” “Holding out for you” feat Zara Larsson “Amnesia” “Che c***o ridi” feat Tedua & Trippie Redd “Paranoia Airlines” “FuckTheNoia” feat Annalisa “Record” “Kim & Kanye” feat Emis Killa “Sfregi e difetti” “L’una per l’alcol” “Così” “Un posto bellissimo” “Cosa senza spine” feat LP “Segni” “Buongiornissimo” “TVTB” feat Dark Polo Gang

L’instore tour per promuovere “Paranoia Airlines”

Subito dopo la pubblicazione di “Paranoia Airlines”, Fedez è partito per un tour promozionale del disco, iniziato proprio il 25 gennaio dal Mondadori Megastore in Piazza Duomo a Milano. Il rapper ha già attraversato diverse città, ma i fan hanno ancora la possibilità di incontrarlo e farsi autografare il disco nelle seguenti date:

07 febbraio, Savignano Sul Rubicone (Fc) – Media World C/O Cc Romagna Shopping Valley – Ore 16:00

08 febbraio, Conegliano (Tv) – Cc Cone’ – Ore 17:00

09 febbraio, Orio Al Serio (Bg) – Cc Oriocenter – Ore 17:00

10 febbraio, Genova – Feltrinelli – Ore 16:00

13 febbraio, Grancia (Svizzera) – Cc Lugano Sud – Ore 17:00

14 febbraio, Sestu (Ca) – Cc Corte Del Sole – Ore 17:00

15 febbraio, Misterbianco (Ct) – Cc Centro Sicilia – Ore 17:00

16 febbraio, Palermo – Feltrinelli – Ore 16:00

Le date del tour

Il 15 marzo prossimo, dal Nelson Mandela Forum di Firenze partirà anche il tour di Fedez, che lo vedrà impegnato per circa un mese nelle principali città italiane. La tournée, nella quale il rapper presenterà le sue nuove canzoni, farà tappa l’8 aprile anche a Milano, al Mediolanum Forum, data per la quale la vendita dei biglietti ha già fatto registrare il primo sold out. Ecco tutte le date annunciate del tour “Paranoia Airlines”: