Fedez, concerto sold out ad Assago: aggiunta nuova data a Milano

Durante la presentazione del nuovo album "Paranoia Airlines", Fedez ha annunciato l'arrivo di una nuova data a Milano per il tour in programma

Il nuovo album di Fedez “Paranoia Airlines” uscirà il 25 gennaio per etichetta Sony Music e prodotto da Newtopia. Durante la presentazione del nuovo progetto discografico, il rapper milanese ha annunciato una nuova data a Milano per il suo tour. Il sold out registrato per l’8 aprile al Mediolanum Forum e la grandissima richiesta di biglietti ha spinto gli organizzatori ad aprire una nuova data nella città di Fedez. Un grande riscontro e la spinta necessaria in vista dell’uscita del nuovo album. Anticipato dai singoli “Prima di ogni cosa”, “Che c***o ridi” e “Holding Out For You”, cantato insieme a Zara Larsson, “Paranoia Airlines “ è il quinto album da solista di Fedez e arriva a cinque anni di distanza da “Pop-Hoolista” e dopo l’esperienza di “Comunisti col Rolex” insieme a J-Ax.

Fedez, tutte le date del tour

In vista dell’uscita dell’album, il rapper aveva annunciato sui social le date del suo nuovo tour che inizierà a marzo da Firenze. Un lungo messaggio aveva introdotto la pubblicazione delle date: «mi sembra incredibile, dopo la vertigine di San Siro, emozionarmi all’idea di tornare a calpestare un palcoscenico. Eppure è così. Come alla vigilia di ogni avventura ci sono anche incognite, timori e incertezze. Ma c’è anche la consapevolezza di poter contare sui migliori compagni di viaggio che esistano. E quei compagni di viaggio siete voi. Non vedo l’ora di abbracciarvi ancora. Ci vediamo prestissimo». I biglietti sono acquistabili in prevendita su circuito Ticketone online a partire dalle ore 10 di giovedì 18 ottobre e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di domenica 20 ottobre. Di seguito tutte le date del tour 2019 di Fedez:

Venerdì 15 Marzo 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum

Sabato 16 Marzo 2019 Torino, Pala Alpitour

Giovedì 21 Marzo 2019 Bologna, Unipol Arena

Sabato 23 Marzo 2019 Montichiari (BS), PalaGeorge

Giovedì 28 Marzo 2019 Ancona, PalaRossini

Sabato 30 Marzo 2019 Eboli, PalaSele

Martedì 2 Aprile 2019 Acireale, Pal’Art Hotel

Venerdì 5 Aprile 2019 Roma, PalaLottomatica

Lunedì 8 Aprile 2019 Milano, Mediolanum Forum SOLD OUT

Sabato 13 Aprile 2019 Padova, Kioene Arena

Domenica 14 Aprile 2019 Conegliano, Zoppas Arena

La tracklist del nuovo album "Paranoia Airlines"

Nel frattempo lo stesso Fedez ha svelato la tracklist del nuovo album “Paranoia Airlines” tramite un post pubblicato sulle sue pagine social. Dopo i singoli “Che c***o ridi” con Tedua & Trippie Redd e “Holding Out For You” con Zara Larsson, sono tante altre le collaborazioni presenti. Nel nuovo album di Fedez troviamo la voce di Annalisa in “FuckTheNoia”, il rap di Emis Killa in “Kim & Kanye”, LP sulle note di “Cosa senza spine” e, infine, la Dark Polo Gang per “TVTB”. Sono sedici i brani che fanno parte del nuovo lavoro di Fedez, ecco la tracklist ufficiale di “Paranoia Airlines”: