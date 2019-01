The Killers, il nuovo singolo è "Land of the free"

Brandon Flowers e i suoi The Killers sono tornati con un nuovo singolo intitolato “Land of the free”, una canzone assolutamente politica per esprimere il dissenso verso l’amministrazione Donald Trump. Il video che accompagna il brano è un vero e proprio short film realizzato dal celebre regista Spike Lee, da sempre impegnato su temi politici e sociali. “Land of the free” è il primo brano condiviso dalla band americana dopo “Wonderful Wonderful”, il loro quinto album in studio pubblicato il 22 settembre 2017. La canzone è stata registrata ai Battle Born Studios (di proprietà dei The Killers) a Las Vegas, con la partecipazione di un coro gospel e la produzione di Jacknife Lee (già al lavoro con i R.E.M., U2, Snow Patrol, Editors, Weezer e tanti altri).

Le parole di Brandon Flowers

Brandon Flowers, cantante e frontman dei The Killers, ha postato sui social della band un commento alla genesi di “Land of the free”. La canzone nasce dall’esigenza di difendere e ricordare i valori degli Stati Uniti d’America come paese libero, a dispetto della politica attuata dal presidente Donald Trump. «Enough is enough» ha dichiarato Brandon Flowers ai microfoni di Beats 1: se c’è stato un momento in cui il cantante ha iniziato ad assemblare mentalmente “Land of the free” è stato il 14 dicembre 2012, giorno del massacro alla Sandy Hook Elementary School. «Nei mesi e negli anni seguenti l’America è stata colpita da un assalto di sparatorie di massa e da troppi esempi di ingiustizia razziale che non possono essere ignorati […] Disonoriamo i nostri valori, i nostri antenati e la nostra eredità quando lanciamo gas lacrimogeni ai nostri fratelli e sorelle richiedenti asilo. Vedo la mia famiglia nei visi di quelle persone vulnerabili. Dopo tutto, non è passato così tanto tempo da quando mia nonna e la sua famiglia sono emigrati dalla Lituania per scappare dall’oppressione dell’Unione Sovietica. Hanno scelto di lasciare indietro tutto quello che conoscevano per venire in America a lavorare in pericolose miniere di carbone piuttosto che sopportare la tirannia a casa. Amo il mio paese. So che questi sono questioni complicate, ma che voi stiate a sinistra, destra o cavalchiate la linea, dovete credere che noi possiamo fare di meglio». Il video, diretto da Spike Lee e girato alla fine del 2018, mostra ciò che succede al confine tra Stati Uniti d’America e Messico: famiglie di migranti che cercano asilo e si ritrovano a scontrarsi con la polizia e con i gas lacrimogeni della US Border Patrol.

Gli ultimi progetti dei The Killers

“Land of the free” è la prima nuova uscita firmata The Killers dalla pubblicazione di “Wonderful Wonderful” (2017), ultimo album della band. Dal disco sono stati estratti tre singoli: “The man”, “Run for cover” e “Rut”. Ad agosto 2018 è stato condiviso il video della title track “Wonderful Wonderful”. Con questo album i Killers sono arrivati per la prima volta in vetta alla classifica americana Billboard 200. Il 15 giugno 2018 è uscito anche uno speciale vinyl box set contenente tutti i dischi della loro carriera, oltre a “Live from the Royal Albert Hall” del 2009 (per la prima volta stampato in vinile).