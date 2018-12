È passato quasi un anno da quando i The Killers hanno pubblicato il loro ultimo album “Wonderful Wonderful”. Ma la band di Brandon Flowers continua a sorprendere i suoi fan: qualche giorno fa hanno rilasciato il nuovo video della title track, la canzone eponima del disco.

Si tratta di un lyric video, in quanto include il testo della canzone stessa che viene visualizzato sulle crepe di un deserto a poca distanza da Las Vegas, come se le parole cantate fossero un rebus da interpretare.

La protagonista del video è una bambina che, da sola e a piedi nudi in un deserto arido, tiene in mano una conchiglia rivolta verso il cielo, nella speranza della sua salvezza. Interpretata da Anna Hendershot, la bambina rappresenta la moglie di Brandon, Tana, che è il personaggio principale della canzone stessa.

Per rimarcare la presenza femminile, anche la regista è una donna, ovvero Caitlyn Cutler.

Wonderful Wonderful, il quinto album in studio dei The Killers

Pubblicato nel 2017, l’album dalla band alternative rock statunitense The Killers è il primo in carriera ad aver raggiunto la posizione numero uno della Billboard Hot 200.

Il disco (che nell’edizione standard contiene 10 tracce, mentre in quella deluxe ne contiene 13) vede la collaborazione di grandi artisti, tra cui Mark Knopfler (fondatore dei Dire Straits), Davide Rossi (un violinista e produttore discografico italiano) ed il famoso attore Woody Harrelson che, nel brano “The Calling”, è la voce parlata.

Per quanto riguarda i singoli, la band ha pubblicato, in particolare, il brano “The Man” che contiene espliciti riferimenti alla canzone “Redemption Song” di Bob Marley, il quale infatti è accreditato tra gli autori. Mentre il brano “Some Kind of Love” contiene espliciti elementi musicali rintracciabili in “An Ending (Ascent)” di Brian Eno, considerato uno dei più importanti musicisti moderni e ricordato per essere stato l’inventore dell’ambient music, ovvero di quel genere in cui il tono e l’atmosfera assumono più importanza del resto.

Un riassunto delle date estive

11 paesi, 13 festival, 2 arene ed 1 club. Questi sono alcuni numeri del tour dei The Killers di questa stagione estiva. Tra i paesi toccati ci sono i seguenti: Regno Unito, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Svizzera e Germania. Per quanto riguarda l’Italia, il 20 giugno 2018 si sono esibiti, dopo 5 anni di attesa per i fan nostrani, al Rock in Roma ed il giorno successivo all’Area Expo Experience di Milano, dove sono stati accompagnati da Liam Gallagher degli Oasis.

A tutta la tournèe non ha preso parte l’intera formazione: al chitarrista Dave Keuning ed il bassista Mark Stoermer sono stati sostituiti i musicisti Ted Sablay e Jake Blanton.