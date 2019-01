Salmo in concerto, le date del tour 2019

Il 9 marzo parte il “Playlist Tour” di Salmo con sette appuntamenti in giro per l’Italia e il live al Rock in Roma

Mancano solo due mesi alla partenza del tour di Salmo nei principali stadi d’Italia. La tournée, che porterà sul palco il nuovo album “Playlist”, partirà ufficialmente il prossimo 9 marzo da Torino e si concluderà a Milano il 30 dello stesso mese. Si tratta di sette imperdibili appuntamenti per i fan del rapper, a cui si aggiunge anche la partecipazione al Rock in Roma il 12 luglio 2019. Oltre a Torino e a Milano, il “Playlist Tour” farà tappa anche a Firenze, Napoli, Casalecchio di Reno (BO), Padova e Montichiari (BS).

Date e biglietti dei concerti

I biglietti dei concerti di Salmo sono disponibili su Ticketone già dal 15 novembre 2018 e in tutti i punti vendita autorizzati dal 18 novembre. Il prezzo varia a seconda della città o del servizio scelto e parte da 32,20 Euro. Tuttavia, al momento quasi tutte le date risultano sold out: gli unici concerti ancora disponibili sono quelli a Torino del 9 marzo, a Napoli del 14 marzo e a Casalecchio di Reno (BO) del 16 marzo.

Le date del “Playlist Tour” 2019

9 marzo Torino, Pala Alpitour

10 marzo Firenze, Nelson Mandela Forum

14 marzo Napoli, Palapartenope

16 marzo Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

22 marzo Padova, Kioene Arena

29 marzo Montichiari (BS), PalaGeorge

30 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum

La probabile scaletta

Il “Playlist Tour” è iniziato in realtà nel 2018, con tre concerti che si sono svolti a dicembre: il 13 al Palasport di Vigevano, il 16 al Palazzo dello sport a Roma e il 22 Mediolanum Forum a Milano. Questi eventi consentono di ipotizzare un’eventuale scaletta in vista del tour di marzo e del concerto del Rock in Roma. Ad esempio, durante il live romano del 16 dicembre e insieme a numerosi ospiti (tra cui Asia Argento, Gemitaiz, Coez e Nitro) Salmo si è esibito con questa setlist:

90 minuti

Mic taser

Stai zitto

Ricchi e morti

Giuda

Io sono qui

Perdonami

L’alba

Cabriolet

Tiè

Pxm (ft. Asia Argento)

Russel Crowe

S.A.L.M.O.

Papparapà

Ora che fai?

Disobey

Lunedì

Dj Set – Ho paura di uscire/K-Hole remix/Esagero/Venice Beach/La prima volta/Killer game/Estate dimmerda/Mob (ft. Gemitaiz)

Dispovery channel (ft. Nitro)

Sparare alla luna (ft. Coez)

1984

Il cielo nella stanza

La partecipazione al Rock in Roma

Nel corso del 2019 Salmo non si esibirà solamente nel corso del “Playlist Tour”, ma anche nel primo appuntamento estivo del Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle, previsto per il 12 luglio. Il live romano potrebbe essere la prima tappa di una serie di date estive non ancora ufficiali. Per partecipare all’evento, è possibile acquistare i biglietti su Ticketone e nei punti vendita autorizzati al costo di 34,50 euro. Anche a Roma Salmo potrebbe riproporre una scaletta simile ai concerti tenuti a dicembre 2018, portando sul palco non solo i suoi successi più noti ma anche i nuovi brani presenti nell’album “Playlist”, pubblicato lo scorso 9 novembre con l’etichetta discografica Sony Music. Il disco non solo ha conquistato la vetta della classifica degli album più venduti in Italia, ma ha registrato anche un successo straordinario su Spotify, dove con 9.956.884 stream in un solo giorno ha battuto ogni tipo di primato.