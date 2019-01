Sono passati soltanto pochi giorni dall’inizio del nuovo anno ma sembrerebbe essere già nata una nuova e scintillante coppia nel mondo dello spettacolo italiano.

In questi giorni il rapper Ghali si è preso una pausa dopo i numerosi impegni che lo hanno visto protagonista nei mesi scorsi concedendosi qualche momento di meritato relax sulle affascinanti spiagge delle Maldive.

L’artista, classe 1993, è tra i cantanti in maggior ascesa in Italia grazie a uno stile unico e inconfondibile in cui mescola rap, pop e trap, genere dalle sonorità urban che nell’ultimo periodo ha ottenuto un sempre maggior consenso da parte del pubblico più giovane diventando un punto di riferimento per le nuove generazioni.

La scalata all’Olimpo della musica italiana di Ghali si deve anche al mix perfetto ed elaborato di testi mai banali con ritmi coinvolgenti che gli hanno permesso di acquisire grande autorevolezza in pochissimo tempo. Ad esempio, il suo disco “Album”, uscito nel 2017, è stato un grande successo di critica e pubblico facendogli conquistare ben tre dischi di platino per le oltre 150.000 copie vendute e inserendolo di diritto nel firmamento degli astri più promettenti del mercato discografico italiano; da sottolineare anche i singoli “Ninna Nanna”, “Pizza kebab”, “Happy Days”, “Habibi” e “Cara Italia” che gli hanno fatto guadagnare ben diciassette dischi di platino.

La bellezza italiana che ha stregato il cuore di Ghali

Ma chi è la bella ragazza che sembrerebbe aver fatto proprio centro nel cuore del poliedrico cantante? Il suo nome è Mariacarla Boscono, classe 1980, origini romane, quasi 1.80 m di eleganza e un fisico che non passa di certo inosservato. Mariacarla è tra le modelle italiane più famose all’estero e vanta un curriculum da far invidia nel mondo della moda, infatti, a soli 16 anni inizia a calcare le passerelle più importanti sfilando per brand prestigiosi e attirando l’attenzione delle grandi case di moda che l’hanno resa tra le icone italiane più famose a livello internazionale. Tuttavia, da ieri pomeriggio il nome della bella modella è associato a quello dell’artista in seguito alla pubblicazione di una story sul profilo Instagram di Ghali in cui i due, intenti giocare a ping pong, si avvicinano per raccogliere la pallina caduta a terra concedendosi poi un tenero e affettuoso bacio che non lascerebbe dubbi su una possibile storia d’amore.

Il video ha subito fatto il giro del web suscitando grande interesse, probabilmente in pochi si sarebbero aspettati la nascita di questa coppia, ma è pur sempre vero che se sulla carta i due ragazzi sembrerebbero appartenere a due mondi lontani, allo stesso tempo si sa che la teoria secondo cui gli opposti si attraggono è sempre funzionante. In queste ore tantissimi utenti dei social si sono scatenati alla caccia di indizi e prove su questa nuova love story ma al momento rimane tutto avvolto da un grande alone di mistero, Cupido ha davvero fatto centro?