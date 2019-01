Anastasio: due nuove date per "La fine del mondo tour" 2019

Continua la scalata al successo di Anastasio col suo “La fine del mondo tour” 2019, sono salite a nove le date già sold out: tutto esaurito per i concerti di Firenze, Bologna, Torino, Brescia, Livorno e i doppi appuntamenti di Milano e Roma. Per far fronte alla grande richiesta da parte del pubblico si aggiungono due nuove date all’Estragon di Bologna (25 marzo) e al Viper Theatre di Firenze (23 aprile). Annunciata anche la data zero che aprirà la prima tournée di Anastasio: lo show comincerà il 20 marzo al Live Club di Trezzo Sull’Adda (MI).

Al via il primo tour di Anastasio: tutte le date in calendario

Anastasio è uscito da vincitore indiscusso di X Factor 2018, ed ora si prepara a salire sui palchi dei più importanti live club d’Italia per far ascoltare al pubblico le sue canzoni. Lo show sarà un concentrato di energia, un mix di libertà espressiva, provocazione e urgenza poetica. “La fine del mondo tour” partirà il 20 marzo 2019 con la data zero al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI), per poi proseguire a Milano, Bologna, Firenze, Torino, Roma, Brescia, Padova, Modena, Livorno, Napoli, Bari, Ancona e Perugia. Dati i tanti sold out già registrati, il calendario 2019 di Anastasio continua ad arricchirsi di nuove date: dopo Milano e Roma (già tutto esaurito), raddoppiano anche i concerti all’Estragon Club di Bologna (25 marzo) e al Viper Theatre di Firenze (23 aprile). I biglietti per i nuovi appuntamenti sono già disponibili in prevendita online su circuito Ticketone, mentre per l’acquisto nei punti vendita autorizzati bisognerà aspettare le ore 11 di giovedì 10 gennaio 2019. Il prezzo è di 25 euro, diritti di prevendita inclusi. Di seguito il calendario, aggiornato ad ora, con tutte le date de “La fine del mondo tour” di Anastasio:

20 marzo Trezzo sull’Adda (MI), Live Club (data zero)

22 marzo Milano, Santeria Social Club (sold out)

24 marzo Bologna, Estragon (sold out)

25 marzo Bologna, Estragon (nuova data)

26 marzo Milano, Santeria Social Club (sold out)

28 marzo Firenze, Viper Theatre (sold out)

29 marzo Torino, Hiroshima Mon Amour (sold out)

3 aprile Roma, Largo Venue (sold out)

4 aprile Roma, Largo Venue (sold out)

5 aprile Brescia, Latteria Molloy (sold out)

11 aprile Parma, Campus Industry

12 aprile Nonantola (MO), Vox Club

13 aprile Livorno, The Cage (sold out)

17 aprile Pozzuoli (NA), Duel

19 aprile Modugno (BA), Demodé

23 aprile Firenze, Viper Theatre (nuova data)

24 aprile Senigallia (AN) Mamamia

26 aprile Perugia, Afterlife

27 aprile Padova, Hall

Anastasio, il singolo “La fine del mondo” è disco di platino

Con il suo inedito Anastasio ha conquistato fin da subito il pubblico di X Factor 2018: “La fine del mondo”, suo primo singolo prodotto da Don Joe, ha già conquistato il disco di platino. Un debutto coi fiocchi, al primo posto su Spotify, iTunes ed Apple Music e in vetta alla Top Singoli FIMI. Il brano fa parte dell’omonimo EP, uscito il 14 dicembre 2018 per Sony Music. Il disco contiene 6 tracce, tutte realizzate da Anastasio tranne una cover di Francesco De Gregori, “Generale”, di cui il rapper ha riscritto il testo.