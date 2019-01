Baby K, l'album "Da Zero a Cento" triplo disco di platino

Il 2018 è stato un anno fortunato per Claudia Nahum, in arte Baby K. Ma il 2019 sembra portare notizie ancora migliori: dopo lo straordinario successo di “Roma-Bangkok” con Giusy Ferreri, una hit da 9 dischi di Platino (2015), è “Da Zero a Cento” a regalare nuove soddisfazioni all’artista. Da poco, il singolo è infatti stato certificato triplo disco di Platino FIMI.

Baby K: 3 dischi di Platino FIMI per “Da Zero a Cento”

“Da Zero a Cento” è il terzo singolo estratto dall’album “Icona” di Baby K, un disco composto da 10 track fortemente influenzate dal reggaeton e dall’elettropop. “Icona” si differenzia dalle release precedenti proprio per aver saputo cavalcare il trend reggaeton mentre si diffonde e contamina le classifiche musicali internazionali, attirando ancora una volta l’attenzione degli ascoltatori sul nome di Baby K. Per celebrare il festoso evento, la star ha scritto su Instagram: «Il 2019 è partito con un regalo bellissimo, ladies and gents, “Da Zero a Cento” è arrivato al terzo disco di platino! Sono al settimo cielo, sono orgogliosa di condividere questo traguardo con te, Rocco Rampino. Grazie ragazzi, non sapete cosa possa significare per me».

FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana, insignisce il terzo disco di Platino ai singoli che hanno superato le 150 mila unità di vendita. “Da Zero a Cento” ha inoltre totalizzato 118 milioni di visualizzazioni per il video su YouTube, pubblicato il 28 giugno e diretto da Martina Pastori presso l’autodromo Adria International Raceway, e oltre 36 milioni di ascolti su Spotify.

Icona

“Icona” è il terzo album studio di Baby K, pubblicato il 16 novembre 2018 dalla Sony Music. Anticipato dai singoli “Voglio ballare con te”, “Aspettavo solo te”, “Da Zero a Cento” e “Come No”, il disco si gode il suo meritato successo grazie anche alle collaborazioni importanti di cui si fregia, tra cui quella con J-Ax per “Certe Cose” e “Vibe” con Vegas Jones e Gemitaiz.

“Da Zero a Cento” è superato solo dal grandissimo successo di “Voglio Ballare con Te”, con Andrés Dvicio (prodotto da Takagi & Ketra), che di recente si è consolidato tra i brani più amati della star con ben 4 dischi di Platino all’attivo e 130 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Tutti i record di Baby K

Non è la prima volta che Baby K mette la sua firma su una super hit. Il fortunato disco “Kiss Kiss Bang Bang” si è infatti distinto col botto grazie al singolo “Roma-Bangkok”, duetto con Giusy Ferreri che l’ha proiettata, per la prima volta, in cima alle classifiche dei singoli più venduti, assicurandole ben nove dischi di Platino. Attualmente, “Roma-Bangkok” è uno dei singoli più venduti in assoluto in Italia dal 2010. Il successo di Baby K si è anche convertito su YouTube. Con i suoi 1,3 milioni di iscritti, “Babykchannel” è uno dei canali più seguiti che appartengono a un artista italiano.