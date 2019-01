I cantanti più seguiti sui social: vince Laura Pausini su Facebook

L’Osservatorio Social Vip ha decretato Laura Pausini regina di Facebook. Il monitoraggio costante dei personaggi famosi italiani sui social media e la raccolta dei dati di popolarità su Facebook, Twitter e Instagram ha permesso all’Osservatorio di eleggere Laura Pausini come protagonista indiscussa del social network creato da Mark Zuckenberg. La cantante, che quest’estate sarà in tour in coppia con Biagio Antonacci, ha quasi sette milioni di fan sulla sua pagina ufficiale ed è al primo posto tra gli artisti musicali più seguiti. Sono circa due milioni in più i fan rispetto a Ruggero Pasquarelli, attore e cantante italiano famoso per aver partecipato a Violetta e Soy Luna, ed Eros Ramazzotti che chiude il podio. Rispetto allo scorso anno si registra il sorpasso di Andrea Bocelli a Vasco Rossi con il toscano che raggiunge la quarta posizione. In classifica anche Emma Marrone, Ligabue, Tiziano Ferro e Jovanotti.

Ruggero Pasquarelli il più seguito su Instagram

Ogni social però ha il suo protagonista e così se su Facebook a dominare è Laura Pausini, su Instagram avviene il sorpasso e il re indiscusso è Ruggero Pasquarelli, tallonato da Fedez. I due cantanti viaggiano sopra i 7 milioni di seguaci e staccano nettamente Elettra Lamborghini, terza in classifica e a quota oltre 3 milioni di follower. Il rapper gode del successo del suo ultimo singolo ma anche del grande seguito ricevuto per il suo matrimonio e per la nascita del figlio, due tra gli eventi social più importanti del 2018. Emma Marrone si ferma ai piedi del podio, mentre più staccati ci sono Laura Pausini, Alessandra Amoroso e Sfera Ebbasta. In generale si registra però un aumento dell’engagement da parte degli artisti italiani su Instagram. Rispetto allo scorso anno grande crescita per Ghali, Salmo, Annalisa, Gemitaiz e Tiziano Ferro che nel 2019 pubblicherà il suo nuovo album.

Su Twitter trionfa Jovanotti

Su Twitter la prima posizione spetta a Jovanotti che è vicino a raggiungere i quattro milioni di follower. Il cantautore originario di Cortona è impegnato con i preparativi del Jova Beach Party e nel 2018 è stato protagonista con l’album “Oh, Vita!” e con un lunghissimo tour nei palasport italiani che ha conquistato numerosi record. Al secondo posto nel social dei tweet c’è Laura Pausini, Emma Marrone invece conquista la terza posizione, mentre Luciano Ligabue la quarta.

Nella classifica generale, che somma tutti i dati a disposizione, l’artista musicale più seguito è Ruggero Pasquarelli che conta 13,5 milioni totali di fan tra Facebook, Instagram e Twitter. Secondo posto per Laura Pausini che grazie al successo su Facebook supera Fedez. A sua volta il rapper tallona la cantante soprattutto per l’incredibile seguito su Instagram. Fuori dal podio Emma Marrone e Jovanotti che però rispetto al 2017 non cambiano la loro posizione confermando l’ottimo numero di seguaci. Cresce la presenza social di Alessandra Amoroso che rispetto allo scorso anno ha aumentato i suoi seguaci. Ottimi anche i numeri di Eros Ramazzotti che dopo l’uscita dell’album “Vita ce n’è” nel 2019 sarà impegnato con il lunghissimo tour mondiale. In Italia arriverà il 2 marzo con la prima data a Torino.