Gigi D’Alessio in concerto a Napoli: info e scaletta

È diventato ormai un classico il concerto natalizio a Napoli per Gigi D’Alessio, che quest’anno è tornato nella sua città per due live il 26 ed il 27 dicembre. Due concerti, al complesso del PalaPartenope di Fuorigrotta, dal titolo “Napulitanata” nei quali ripercorrere tutta una carriera ormai trentennale. I due concerti sono sold out ormai da diverse settimane, ad ulteriore testimonianza dell’amore con cui Napoli ricambia quello di D’Alessio. L’inizio è previsto per le ore 21. Ad accompagnare il cantante napoletano sul palco, la sua inseparabile band: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.

La scaletta dei concerti

Gigi D’Alessio aveva annunciato che nei due live avrebbe ripercorso tutta la sua carriera e che, per l’occasione, avrebbe tirato fuori alcune perle nascoste del suo vasto repertorio che non eseguiva da molti anni. E le promesse sono state mantenute. Di seguito la scaletta eseguita nel primo dei due live, quello del 26 dicembre, e che dovrebbe essere replicata il 27:

Il Cammino Dell’Età, Fotomodelle Un Po’ Povere Quanti Amori Insieme A Lei Primo Appuntamento Sotto Le lenzuola Guagliuncè Liberi Da Noi Sei Importante Scusami Tu Che Ne Sai L’Amore Che Non C’è Spiegame Cherè Benvenuto Amore O’ Sarracino Dove Sei Non Dirgli Mai Una Notte Al Telefono Miele Un Nuovo Bacio Annarè Anna Se Sposa San Valentino Cumpagna Mia Di Notte Te Voglio Bene Ancora… La Prima Stella Como Suena El Corazon Mon Amour Cient’Anne Le Vulute Tu L’Ultimo Gettone Comme Si Femmena Mezz’Ora Fa Na Canzona Nova 30 Canzone Chiove Buongiorno Napule Non Mollare Mai Ora

Il futuro di Gigi D’Alessio



Al momento, dopo i due concerti natalizi a Napoli, non ci sono programmi ben definiti nel futuro prossimo di Gigi D’Alessio. In ballo c’è sicuramente un progetto “top secret” che sta portando avanti da qualche tempo con Nino D’Angelo, progetto che subirà giocoforza un ulteriore stop vista la partecipazione di quest’ultimo al Festival di Sanremo, dove ci sarà anche la moglie Anna Tatangelo. Non a caso D’Alessio ha voluto fare il suo in bocca al lupo al concittadino (che sarà in corsa in coppia con Livio Cori), ma in coda al suo videomessaggio ha rimarcato una frase importante: «Fai presto che poi teniamo da fare». Il progetto D’Alessio-D’Angelo doveva infatti essere svelato a metà dicembre, ma poi è stato rinviato a data da destinarsi. Nel primo concerto al PalaPartenope, prima di lasciare il palco, ha salutato i fan parlando della data del 21 giugno 2019 senza però aggiungere ulteriori dettagli. Quel che è certo è che l’ultimo album in studio dell’artista campano è “24 Febbraio 1967”, il disco uscito ormai quasi due anni fa nel giorno del suo cinquantesimo compleanno. Anche sul fronte dei concerti, dopo la doppietta napoletana non ci sono in programma altre esibizioni. Gli ultimi concerti risalgono alla scorsa estate, con il mini-tour in quattro date in Sicilia dello scorso agosto e il “Concerto del Cuore” a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, del 29 settembre.