Jovanotti annuncia un nuovo concerto a Policoro per il Jova Beach Party

Si aggiunge un nuovo concerto al Jova Beach Party: il tour di Jovanotti in programma nell’estate del 2019 sulle spiagge delle principali località balneari italiane. Alcune settimane fa, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto organizzata a Milano, Lorenzo aveva detto infatti che sarebbero state 15 le date totali, annunciandone però solo 13. Oggi è stata ufficializzata una delle due tappe rimanenti, in Basilicata, come promesso. Ora gli unici dubbi riguardano quindi lo show promesso nel nord Italia, sulla costa adriatica, e la sostituzione del live programmato, ma poi annullato per motivi che riguardano l’ambiente, per il 16 luglio sulla spiaggia di Ladispoli. Tutti i concerti sono stati organizzati in collaborazione con il Wwf, proprio per garantire la salvaguardia dell’ambiente.

Ad accompagnare Jovanotti sul palco saranno sicuramente il bassista Saturnino, il chitarrista Riccardo Onori, il batterista Gareth Brown, il percussionista Leo Di Angilla, il pianista Franco Santarnecchi e il tastierista Christian Rigano. Non si conoscono ancora invece i nomi dei musicisti che andranno a comporre la sezione di fiati.

Il nuovo concerto in Basilicata

Il nuovo show di Jovanotti avrà luogo quindi il 13 agosto 2019 a Policoro, in provincia di Matera, lungo la spiaggia Torre Monza, che si affaccia su viale San Giusto. I biglietti per questa nuova data sono già disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i rivenditori autorizzati al presso unico di 59.80 euro: lo stesso costo dei tagliandi per le altre date della tournée.

Ricordiamo inoltre che i bambini che abbiano fino agli otto anni di età potranno entrare gratuitamente, fino a esaurimento posti, accompagnati da almeno un genitore che abbia fatto per tempo richiesta del biglietto omaggio.

Il Jova Beach Party

La data di Policoro sarà la terz’ultima organizzata per il “Jova Beach Party”, la tournée di Jovanotti in programma sulle spiagge italiane. Un tour i cui biglietti sono stati messi in vendita da pochi giorni, ma che è già riuscita a far registrare il tutte esaurito le date di Albenga (in programma il 27 luglio 2019 sulla spiaggia Fronte Isola) e di Viareggio (con il concerto del 30 luglio 2019 sulla spiaggia Muraglione). Lorenzo ha annunciato che tutti i concerti sono date uniche, quindi non c’è possibilità di raddoppio, neanche per le spiagge che abbiano fatto registrare già il tutto esaurito.

I concerti del “Jova Beach Party”: