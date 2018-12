Salmo in concerto a Milano: la scaletta e tutte le info

Salmo si conferma uno dei volti rap più rilevanti del panorama musicale del 2018. Non è solo uno degli artisti più apprezzati dalle classifiche di vendita e di streaming (FIMI e Spotify), ma anche un artista che, con il suo nome, è in grado di riempire i palazzetti. Lo riconferma il fatto che anche il concerto del 22 dicembre 2018, presso il Mediolanum Forum di Assago, è sold out da ottobre.

Tutte le info sul concerto del 22 dicembre

Salmo presenta dal vivo il suo nuovo successo discografico, “Playlist”, con una serie di date nei palazzetti delle città più importanti d’Italia. Dopo il grande successo del 16 dicembre presso il PalaLottomatica, con ospiti del calibro di Coez, Nitro, Gemitaiz e Asia Argento, Salmo si prepara a un nuovo bagno di folla il 22 dicembre a Milano.

Il concerto al Mediolanum Forum avrà inizio alle ore 21:00, ma l’apertura delle porte sarà alle 18 per accaparrarsi i posti migliori: tutti i biglietti del parterre, tribuna, tribuna gold e anelli sono già esauriti. Si ricorda ai possessori del VIP Package acquistato online su TicketOne, contenente un biglietto in piedi, l’early entrance, un invito per il soundcheck e alcuni gadget con ritiro sul luogo dell’evento, che i loro pacchetti potranno essere ritirati solo il giorno del concerto, presso la biglietteria, a partire dalle ore 17:30.

Salmo: la scaletta del concerto del 22 dicembre

Il 9 novembre è uscito “Playlist”, quarto album studio del rapper sardo, seguito musicale del disco “Hellvisback” uscito ormai 2 anni fa. Sono passati 6 anni dal debutto di Salmo con “The Island Chainsaw Massacre”, e da quel momento il rapper ha fatto incetta di dischi d’Oro e tutto esaurito alle date dei concerti.

Abbiamo stilato una possibile scaletta del concerto di Salmo del 22 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, basata sulla tracklist che il rapper ha suonato al PalaLottomatica di Roma. Per questo motivo, la scaletta potrebbe essere soggetta a cambiamenti e modifiche fino all’ultimo momento:

90MIN Mic taser Stai zitto Ricchi e morti Giuda Io sono qui Perdonami L’alba Cabriolet Tiè PxM Russell Crowe S.A.L.M.O. Papparapà Ora che fai? Disobey Lunedì Dispovery Channel Sparare alla Luna 1984 Il cielo nella stanza

Il grande successo di “Playlist”

“Playlist” si conferma al primo posto della classifica degli album più venduti di Spotify, superando le release di alcuni dei cantanti più affermati del panorama musicale italiano, come “Pop Heart”, il disco di cover di Giorgia. E “Playlist” non si ferma qua: il disco ha già fatto incetta di record, ricevendo quasi 10 milioni di streaming in meno di 24 oltre dall’uscita. L’album è stato preceduto da due singoli che si mantengono ancora in posizioni elevate delle classifiche italiane: “90MIN” e “Playlist”, ed è stato anche impreziosito dalla presenza di 5 featuring con Fabri Fibra, Nitro, Coez, Nstasia e Sfera Ebbasta.