Si conferma al primo posto della classifica degli album più venduti “Playlist” del rapper Salmo. L’exploit di Maurizio Pisciottu, questo il nome del cantante originario di Olbia, frena il debutto di Giorgia con “Pop Heart” che si ferma al secondo posto. Chiude il podio la Boom Edition di “Essere qui” album di Emma che rientra direttamente al terzo posto. L’altro nuovo ingresso è quello di Michael Bublè che occupa la quinta posizione con “Love”, mentre i Menskin scivolano in quarta posizione. Il successo dell’album di Salmo si può intuire anche dal successo dei singoli che fanno parte di “Playlist”. Nella classifica dei più venduti in Italia, il rapper occupa la seconda posizione con il nuovo singolo “Il Cielo nella stanza”, la terza con “Cabriolet”, la quarta con “Stai zitto” e la quinta con “90Min”. Salmo è nella top ten con altre tre canzoni: alla settima posizione piazza “Lunedì”, alla nona “Sparare alla luna” e infine chiude la classifica con “Ho paura di uscire”.

Il grande successo di "Playlist"

Salmo ha già totalizzato il record assoluto italiano registrando il maggior numero di streaming di un album in un solo giorno: quasi 10 milioni (per l’esattezza: 9.956.884). Il quinto album in studio del rapper è stato preannunciato dall’uscita dei singoli “90min” e “Perdonami”. Salmo ha prodotto il disco e ha collaborato con Stabber, Charlie Charles, Low Kidd, Ceri, 2nd Roof, Dade, Frenetik & Orang3 e The Supreme. “Playlist” è attualmente disponibile in download digitale e in copia fisica nei migliori negozi di musica: CD standard, CD Deluxe Edition, vinile e cofanetto “The Vinyl Complete Edition” contenente tre dei dischi di grande successo di Salmo: Playlist, Hellvisback e MIDNITE -2LP Death U.S.B. L’album è stato registrato nel Red Bull Music Studio, uno studio di registrazione mobile all’avanguardia che, prima di lui, ha ospitato moltissimi artisti importanti della musica italiana.

Ecco la tracklist definitiva di “Playlist”, completa dei featuring:

90MIN. STAI ZITTO (feat. Fabri Fibra) RICCHI E MORTI DISPOVERTY CHANNEL (feat. Nitro) CABRIOLET (feat. Sfera Ebbasta) HO PAURA DI USCIRE SPARARE ALLA LUNA (feat. Coez) PXM IL CIELO NELLA STANZA (feat. Nstasia) TIE’ ORA CHE FAI? PERDONAMI LUNEDI’

I concerti a Roma e Milano. E il "Playlist Tour 2019"

Dopo aver concluso il trionfale instore tour, Salmo è atteso da due concerti evento per la fine dell’anno. Appuntamento il 16 dicembre a Roma e il 22 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, il quale però è già tutto esaurito. Nel 2019 spazio al “Playlist Tour 2019” e i biglietti sono disponibili dalle ore 11.00 di giovedì 15 novembre sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita TicketOne dalle ore 11.00 di domenica 18. Il tour comprende attualmente solo sette date dal 9 al 30 marzo 2019. Durante queste settimane Salmo attraverserà l’Italia, facendo tappa a Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Padova, Montichiari (BS) e infine a Milano, al Forum di Assago.

Queste tutte le date previste fino ad oggi: