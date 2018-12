Cardi B pubblica su Instagram un teaser del nuovo singolo

A poche settimane dalla release di “Money”, singolo con oltre 70 milioni di riproduzioni su YouTube e 61 milioni di ascolti su Spotify, Cardi B si lascia sfuggire un piccolo teaser di quello che ha tutta l’aria di essere un nuovo singolo. I fan, entusiasti, accolgono la notizia prendendo d’assalto il profilo Instagram della loro rapper preferita.

Il teaser di un nuovo singolo di Cardi B

“Cardi Don’t Need More Press”: non è chiaro se sarà questo il titolo del nuovo singolo di Cardi B, ma il messaggio arriva forte e chiaro a tutti. Cardi B non ha bisogno di altra pubblicità. Nell’attesa di ricevere più informazioni su questa release, possiamo gustare i pochi secondi del classico rap della star, con un beat essenziale e un testo pensato appositamente per colpire nel segno.

Non sono state ancora rilasciate informazioni precise sul titolo o la data di uscita del brano, che tuttavia è stato ricevuto da una calda accoglienza degli ammiratori. Il teaser arriva a pochi giorni dopo la fine della relazione tra Cardi B e il marito, Offset (membro della band rap Migos), la cui comunicazione è arrivata attraverso una serie di video social molto eloquenti. La canzone sembra dunque voler far capire che, nonostante la coppia si sia lasciata sotto i riflettori, la rapper non ha bisogno di altra pubblicità.

Invasion of Privacy

Il disco di debutto di Cardi B, “Invasion of Privacy”, è uscito il 5 aprile del 2018, e da quel momento Cardi B è rimasta ai vertici delle classifiche mondiali. L’album, rilasciato sotto l’etichetta Atlantic, è un concentrato di hip-hop, trap e R&B che racconta, attraverso le varie tracce, la vita di Cardi e come questa sia cambiata una volta ottenuta la popolarità che tanto ha desiderato, trasformandola da semplice stripper del Bronx a icona di stile e rivincita sociale.

La conquista del social

Cardi B, pseudonimo di Belcalis Marlenis Almànzar, è forse una delle star più importanti del 2018 hip-hop: tra i numerosi riconoscimenti, ha infatti ricevuto 7 nomination ai Grammy, 3 MTV Video Music Awards, 3 American Awards, 9 BET Hip-Hop Awards e un Billboard Music Award. Nel corso della carriera, Cardi ha collaborato con alcuni degli artisti più importanti della musica contemporanea, come J Balvin, Selena Gomez, Ozuna, DJ Snake, i Maroon 5, Madonna e moltissime altre.

A costruire il suo successo non c’è stata solo la buona musica, ma anche uno scrupoloso bombardamento social e uno studio accurato dei fan che la seguono. Instragram, Twitter, ma anche GIPHY e molte altre piattaforme hanno dato risalto al 2018 della rapper, mantenendola rilevante anche durante le pause tra un singolo e l’altro. Il suo modo di relazionarsi ai fan senza filtri e senza barriere la ha spinta, quasi come un’amica, nelle bacheche di tantissimi giovani in giro per il mondo. È lo stesso linguaggio un po’ sfrontato che le ha permesso di sfondare in un mondo "maschile" come quello del rap.