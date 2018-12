Sarà una primavera tutta in giro per l’Italia quella di Alessandra Amoroso, che si prepara a portare in tour il suo ultimo lavoro in studio, “10”, uscito lo scorso 5 ottobre. Partirà infatti il 5 marzo da Torino il ciclo di concerti con il quale la cantante festeggerà i primi dieci anni di carriera. Biglietti in vendita a partire da 25 euro sul circuito Ticketone: il consiglio è quello di muoversi in fretta perché delle trentadue date in programma, otto sono già andate sold out. Oltre ai vari riconoscimenti ottenuti da “10”, disco di platino e d’oro nel giro di poche settimane, lo scorso 13 dicembre la Amoroso ha ottenuto due statuette anche a “Roma Videoclip”, tra le più importanti kermesse di incontri ravvicinati tra cinema e musica: ha vinto lo “Special award artista femminile dell’anno e per i 10 anni di carriera”, aggiungendovi lo “Special award 18 anni di successo" per il brano “Due destini” con la partecipazione di Federico Zampaglione dei Tiromancino.

La possibile scaletta

Ovviamente è al momento impossibile sapere quale sarà la scaletta che la cantante pugliese porterà sul palco nel tour della prossima primavera. Ma si può iniziare a formulare qualche ipotesi basandosi sulle canzoni portate in scena qualche giorno fa, il 16 dicembre, nel concerto gratuito tenuto dalla Amoroso in piazza del Ferrarese a Bari per “La Notte dei Doni” in favore della Caritas. Sul palco dell’evento, la musicista ha immediatamente conquistato la platea con i brani tratti dal suo ultimo album. Immancabile la presenza, in scaletta, di “Trova Un Modo”, che l’artista ha scelto come singolo da rilasciare dopo “La Stessa”, approdata in radio nel giorno del suo compleanno. Tra i brani scelti anche un grande classico del suo repertorio, “Immobile”, ma anche “Dalla Tua Parte”, inserita nella tracklist dell’ultimo album di inediti rilasciato ormai due mesi e mezzo fa.

Le date del tour

Ed ecco il calendario completo del “10 Tour 2019”, tenendo presente che alcune date sono già sold out e che, vista la grande adesione, altre lo saranno molto presto.