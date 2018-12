In 25mila per Laura Pausini in piazza Duomo a Milano. Lei ricambia con un mini show acustico e poi incontra i fan per un firma copie. Un modo originale e affettuoso, oltrechè da record per il numero delle presenze, per farsi gli auguri di natale

(@BassoFabrizio)



Il popolo di Laura Pausini si è dato appuntamento in Piazza Duomo a Milano, la scorsa settimana, per uno scambio di auguri davvero speciale. Unico. Quello che in origine doveva essere un firmacopie si è trasformato in un live acustico che ha emozionato le migliaia di fan accorse davanti allo store della mondadori, incuranti del freddo poichè, a scaldare i cuori, avrebbero trovato Laura. Al centro della giornata, oltre al live a sorpresa, il primo firmacopie del suo Fatti sentire ancora The magazine. Un altro giorno indimenticabile per chi c’era, ma anche per chi, pur non essendoci fisicamente, era comunque lì con la testa e con il cuore. Perché noi siamo testa.

L'attesa sembra quasi bloccare il tempo. Si guarda costantemente l'orologio, sembra che i minuti non passino mai e anche un ritardo minimo diventa pesante. Ma il tappeto rosso è srotolato, la gente urla il suo nome, Laura non può tardare. Si parla di circa 25mila persone presenti e tra queste mille sono quelle che sono riuscite ad acquistare il magazine della cantante con all’interno il pass per potere accedere al firmacopia. Dopo un suggestivo red carpet in abiti bianchi firmati Chanel, Laura ha raggiunto il balcone del terzo piano della libreria, da cui si è affacciata per regalare ai suoi fan un breve live. Ad accompagnarla Nicola Oliva e Paolo Carta: "Benvenuti a tutti, siete in tantissimi, grazie mille. Sono qui per augurarvi un buon Natale e per ringraziare la città di Milano e la Mondadori che mi hanno invitato. Voglio festeggiare con voi questo anno pazzesco che abbiamo vissuto insieme, voglio festeggiare il disco Fatti sentire e voi italiani che vi siete fatti sentire più forti di tutti. Voglio dedicarvi un paio di canzoni prima delle firme dei libri per dirvi ancora una volta grazie: sono molto emozionata di incontrarvi ancora una volta, di guardarvi bene. Grazie per credere ancora in me dopo venticinque anni. Buon Natale a tutti!".



Pochi secondi dopo, mentre queste aprole ancora permeavano l'aria, tutta la piazza si trasforma in un coro immenso sulle note di Non è detto, a cui seguono, senza interruzioni, Frasi a metà e Il coraggio di andare. Ringraziando ancora una volta la sua gente, Laura si congeda salutando commossa le sue persone. Pochi minuti dopo ha avuto inizio il vero e proprio firmacopie, che ha tenuto occupata la cantante per quasi quattro ore. Un pomeriggio speciale che, oltre ad aver regalato a tutti la possibilità di sentire Laura live ancora una volta, ha dato l’opportunità ad alcuni di incontrarla e di scattare una foto insieme a lei. Come dicono nelle favole, i sogni son desideri. E, ogni tanto, si avverano. Soprattutto sotto le feste, con la giusta pazienza e l'amore che la accompagna.