“Fatti sentire ancora” di Laura Pausini conquista la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti in Italia e finisce al primo posto della top10. Scende al secondo posto “Atlantico”, l’album con cui Marco Mengoni ha dominato la classifica la settimana precedente. Tra i dieci dischi più venduti, si conferma per la 47esima settimana consecutiva anche Sfera Ebbasta, che si ferma al quarto posto della top10. In nona posizione, invece, entra l’album dei Cold Play “Live in Buenos Aires”.

Laura Pausini conquista la classifica Fimi

A una settimana dall’uscita dell’album “Fatti sentire ancora”, avvenuta lo scorso 7 dicembre, Laura Pausini conquista le classifiche di vendita italiane posizionandosi al primo posto della top10 Fimi/Gfk. Dopo un anno pieno di soddisfazioni, tra cui la vittoria ai Latin Grammy Awards nella categoria “Best Traditional Pop Vocal Album”, la cantante emiliana continua a incassare successi non solo in Italia, ma anche all’estero. Nella classifica Fimi/Gfk Laura Pausini è seguita al secondo posto da Marco Mengoni, primo la scorsa settimana con il suo nuovo album “Atlantico”, e subito dopo da Cesare Cremonini e la sua nuova fatica discografica “Possibili scenari per pianoforte e voce”.

La top10 dei dieci album più venduti della settimana:

“Fatti sentire ancora” – Laura Pausini “Atlantico” – Marco Mengoni “Possibili scenari per voce e pianoforte” – Cesare Cremonini “Rockstar (Popstar Edition) – Sfera Ebbasta “Playlist” – Salmo “Il ballo della vita” – Maneskin “Paradiso (Lucio Battisti songbook)” – Mina “Vita ce n’è” – Eros Ramazzotti “Live in Buenos Aires” – Cold Play “Pop heart” – Giorgia

“Fatti sentire ancora”

“Fatti sentire ancora” è l’edizione speciale dell’ultimo album della Pausini, intitolato “Fatti sentire/Hazte Sentir”, che ha riscosso un grandissimo successo sia a livello nazionale che internazionale, tanto da aver fatto conquistare alla cantante la vittoria ai Latin Grammy Awards di quest’anno. Questa versione rinnovata contiene oltre ai brani presenti nel precedente album anche il singolo cantato in duetto con Biagio Antonacci, dal titolo “Il coraggio di andare”, un featuring che consolida una collaborazione e un’amicizia che durano ormai da anni. Il cofanetto include, inoltre, il DVD del concerto che l’artista ha tenuto al Circo Massimo di Roma lo scorso luglio, con immagini di backstage esclusive, e un libro di 100 pagine scritto dalla stessa Pausini, con aneddoti e foto di backstage. “Fatti sentire ancora” è stato pubblicato anche in versione spagnola, con il titolo “Hazte sentir mas” in Spagna, in America Latina e negli stati Uniti. Il CD in spagnolo contiene, invece, le canzoni del disco “Hazte sentir”, il duetto in spagnolo con Biagio Antonacci, un duetto con Carlos Rivera e un duetto con Gente de Zona. L’uscita di questo cofanetto è stata annunciata dalla stessa Laura Pausini con un post sui social: «SORPRESA! #FATTISENTIREANCORA, 2/2!! Ho pensato di chiudere il nostro 2018 insieme... e volevo farlo in un modo per noi nuovo e spero... indelebile. Un LIBRO di 100 pagine che ci racconta con foto inedite e storie anche private scritte da me. Un DVD live del Circo Massimo con contenuti esclusivi! Un CD: Il nostro “Fatti Sentire” arricchito con una perla: Il “Coraggio Di Andare” in duetto con Biagio Antonacci! Ci siamo quasi».