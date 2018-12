Canzoni di Natale, le cover straniere più conosciute

Natale si avvicina e con esso anche la musica si veste a festa. Negli anni, praticamente tutti i grandi della musica mondiale hanno realizzato proprie versioni dei classici natalizi. Ecco le 10 cover straniere più famose:

Bing Crosby – White Christmas Frank Sinatra – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! Michael Bublè – Jingle Bells Celine Dion – Happy Xmas (War Is Over) Band Aid 20 – Do They Know It’s Christmas? Justin Bieber ft. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You Ariana Grande – Last Christmas Pentatonix – Mary, Did You Know? Bruce Springsteen – Santa Claus Is Comin’ To Town Mariah Carey – Oh Holy Night

Bing Crosby – White Christmas

Uno dei quei casi nei quali la cover supera l’originale. Tutto il mondo conosce “White Christmas” (tradotta anche in italiano come “Bianco Natale”) associandola alla voce di Bing Crosby. Ma in realtà il cantante americano incise il brano solo due anni dopo la sua composizione: l’originale, datato 1940, porta infatti la firma del compositore Irving Berlin. Un successo clamoroso che valse a Crosby anche l’Oscar 1943 per la miglior canzone, essendo inserita nel film “La Taverna Dell’Allegria”.

Frank Sinatra – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Altro brano entrato nella tradizione della festa del 25 dicembre. “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” è una canzone del 1945 composta da Sammy Cahn e Jule Styne, interpretata per la prima volta da Vaughn Monroe. È però la cover del 1950 di Frank Sinatra a consegnarla alla leggenda.

Michael Bublè – Jingle Bells

Un superclassico natalizio tornato a vivere sotto una nuova veste nel 2011 grazie alla versione jazzata firmata da Michael Bublè per il suo album “Christmas”. Per l’occasione, l’artista canadese è affiancato dalle voci dal trio delle Puppini Sisters, che danno un tocco retrò al brano.

Celine Dion – Happy Xmas (War Is Over)

Il successo planetario di John Lennon e Yoko Ono vive di nuova luce grazie alla voce potente di Celine Dion, che nel 1998 ne firma una nuova versione dal taglio più pop.

Band Aid 20 – Do They Know It’s Christmas?

“Do They Know It’s Christmas?” è il brano che Bob Geldof e Midge Ure scrissero nel 1984 per raccogliere fondi per combattere la carenza di cibo in Etiopia. Nella versione originale ci sono le voci, tra gli altri, di Bono, Tony Hadley, Simon Le Bon, Sting e tante altre star di quegli anni. Nel 2004, Chris Martin dei Coldplay rilancò il progetto, sempre coinvolgendo Geldof e Ure: alla voce in questa versione figurano Damon Albarn, Bono, Dizzee Rascal, Dido, Joss Stone, Paul McCartney, Thom Yorke, Robbie Williams e molti altri.

Justin Bieber ft. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

Nell’inverno 2011, Justin Bieber fa sua la hit di Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You”, inserendola nell’album “Under The Mistletoe”. Ma al suo fianco vuole comunque la voce della splendida artista americana. Il brano va sorprendentemente forte in Norvegia, dove arriva anche alla numero 2.

Ariana Grande – Last Christmas

Pur non strettamente a tema natalizio, “Last Christmas” degli Wham è diventato un classico delle festività di fine anno. La giovane star del pop Ariana Grande ha voluto tributare la sua ammirazione per il brano realizzandone nel 2013 una propria versione, inserita nell’ep “Christmas Kisses”.

Pentatonix – Mary, Did You Know?

Una storia particolare quella di “Mary, Did You Know?”. Il brano, composto nel 1984 da Mark Lowry ed interpretato da centinaia di artisti nel corso degli anni, è diventato davvero popolare solo nel 2014 grazie alla versione a cappella dei Pentatonix: su Youtube il video vola ormai oltre quota 190 milioni di visualizzazioni.

Bruce Springsteen – Santa Claus Is Comin’ To Town

“Santa Claus Is Comin’ to Town” è una tradizionale canzone natalizia americana composta nel 1932 da Haven Gillespie e J. Fred Coots e cantata per la prima volta in occasione del Giorno del Ringraziamento del 1934 da Eddie Cantor in una trasmissione radiofonica. Bruce Springsteen la interpretò per la prima volta live nel 1975 e, pur uscendo solo come lato B del singolo “My Hometown” di un decennio dopo, è man mano diventato un classico del repertorio del Boss.

Mariah Carey – Oh Holy Night

Mariah Carey è probabilmente una delle artiste la cui immagine è maggiormente legata al Natale. “All I Want For Christmas Is You” resta il suo insuperabile successo, ma anche questa versione del 1994 di “Oh Holy Night”, trasposizione in inglese del canto natalizio francese “Minuit, Chretiens” del 1847, è diventato un classico.