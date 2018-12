Ermal Meta, sold out e nuove date per il tour teatrale

Grande successo per il tour nei teatri di Ermal Meta e Gnu Quartet in programma da gennaio. Tanti sold out e nuove date aggiunte al calendario

Un trionfale tour estivo e tanta voglia di suonare ancora dal vivo. Dopo oltre 50 date in tutta Italia, Ermal Meta è pronto per il suo nuovo progetto nei teatri. Nel 2019 il cantante pugliese di origini albanesi sarà in scena con 16 appuntamenti accompagnato dal quartetto musicale Gnu Quartet. L’annuncio è stato fatto a mezzo stampa e sui social dallo stesso Ermal Meta, che ha scritto: «Questa bellissima novità avrei voluto condividerla con voi lunedì mattina, insieme a tutti i giornalisti che hanno preso parte alla conferenza stampa di questa mattina in cui veniva presentato questo progetto, ma la notizia è finita accidentalmente in rete e me ne sono accorto poco fa. Questo sarà un altro viaggio insieme, questa volta in alcuni dei teatri più belli d’Italia. Una chitarra, un pianoforte, un quartetto di musicisti meravigliosi come Gnu Quartet e una voce: la nostra.»

Il tour con Gnu Quartet e le nuove date

La prevendita dei biglietti è iniziata il 22 ottobre, ma sono già tantissimi i sold out. Un successo che ha spinto all’apertura di ulteriori date a Trento, Bologna, Cremona, Venezia e Torino. Queste tutte le date in programma:

30 gennaio Teatro Sociale – Nizza Monferrato SOLD OUT

31 gennaio Teatro Sociale – Nizza Monferrato SOLD OUT

2 febbraio Teatro degli Arcimboldo – Milano SOLD OUT

4 febbraio Teatro Bellini – Napoli SOLD OUT

5 febbraio Teatro Massimo – Pescara SOLD OUT

11 febbraio Teatro Metropolitan – Catania

12 febbraio Teatro al Massimo – Palermo

15 febbraio Teatro Valli – Reggio Emilia SOLD OUT

16 febbraio Auditorium Santa Chiara – Trento SOLD OUT

17 febbraio Auditorium Santa Chiara – Trento NUOVA DATA

25 febbraio Sala Santa Cecilia – Roma

28 febbraio Teatro Duse – Bologna NUOVA DATA

1 marzo Teatro Ponchelli – Cremona NUOVA DATA

6 marzo Teatro Petruzzeli – Bari SOLD OUT

8 marzo Teatro Verdi – Montecatini Terme (PT)

9 marzo Teatro Lyrick – Assisi (PG)

11 marzo Teatro Goldoni – Venezia NUOVA DATA

12 marzo Teatro Goldoni – Venezia SOLD OUT

18 marzo Teatro Rossetti – Trieste

20 marzo Palazzo dei Congressi – Lugano (CH)

23 marzo Teatro Carlo Felice – Genova

24 marzo Teatro Colosseo – Torino SOLD OUT

25 marzo Teatro Colosseo – Torino NUOVA DATA

Le parole di Ermal Meta a Sky Tg24

I brani saranno riarrangiati dal Gnu Quartet e lo stesso Ermal Meta ha dichiarato a Sky Tg24 come si lavorerà sulle canzoni e come sarà composta la scaletta: «Ci saranno un paio di pezzi de La Fame di Camilla che non ho mai suonato dal vivo. In tre anni ho pubblicato 30 pezzi e quindi c’è un lavoro forte di arrangiamento. Non voglio appesantire con eventuali inediti, ma non escludo sorprese se mi nascesse un brano che merita di essere eseguito live. Il repertorio arrangiato è vasto per variare ogni sera. In scaletta ne prevediamo 20, 22, nei teatri i tempi sono più dilatati. Stiamo valutando anche che il pubblico ne scelga un paio ogni sera». Lo stesso Ermal Meta è entusiasta per il prossimo spettacolo e ammette la sua voglia di dare vita alle nuove versioni di alcune sue canzoni: «Non vedo l'ora di ascoltare “Dall’alba al tramonto” e “Non abbiamo armi” perché ha un riff di chitarra molto mascherato. E pure la parte finale di “Si salvi chi può”».