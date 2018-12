Calcutta in tour nel 2019: date e info

Il 2018 ha regalato a Calcutta un successo dopo l’altro, a partire dalla pubblicazione del suo terzo album di inediti “Evergreen”, uscito lo scorso 25 maggio e certificato Disco d’oro. Anche i singoli estratti dall’album, “Orgasmo”, “Pesto” e “Paracetamolo” hanno avuto un notevole riscontro di pubblico, tanto da avere ottenuto la certificazione di platino. Inoltre, quest’estate il cantante di Latina ha portato gli inediti della sua ultima fatica discografica in giro per l’Italia con il suo “Evergreen Tour”, una tournée che proseguirà anche nel 2019, con una serie di concerti annunciati tra gennaio e febbraio. Il 10 dicembre, infine, è prevista l’uscita del film “Tutti in piedi”, che racconta il concerto di Calcutta a Verona del 6 agosto, all’interno dell’Arena e alla presenza di 13mila spettatori.

Il tour 2019: tutte le date

Il tour di Calcutta partirà il 17 gennaio da Ancona e toccherà le città di Padova, Milano, Bologna, Bari e Napoli, per concludersi infine a Acireale (CT) il 9 febbraio. Queste sono ad oggi le date del tour 2019 annunciate da Calcutta:

17 gennaio, Ancona – Palarossini

19 gennaio, Padova – Kioene Arena

20 gennaio, Milano – Mediolanum Forum

21 gennaio, Milano – Mediolanum Forum

23 gennaio, Bologna – Unipol Arena

25 gennaio, Bari – PalaFlorio

26 gennaio, Napoli – Palapartenope Casadellamusica

5 febbraio, Roma – PalaLottomatica (nuova data)

6 febbraio, Roma – PalaLottomatica (sold out)

9 febbraio, Acireale (CT) – Palasport

I biglietti del nuovo tour di Calcutta

I biglietti per Calcutta e i suoi prossimi live sono disponibili su Ticketone e presso i rivenditori autorizzati. Al momento, non c’è più disponibilità per le date di Padova, Milano, Bari e per l’appuntamento a Roma del 6 febbraio. Il prezzo dei biglietti non è lo stesso per tutti i concerti, ma varia in base alla città e al tipo di posto che si desidera riservare.

La scaletta dei concerti

La scaletta dei nuovi concerti è ancora sconosciuta, ma con molta probabilità Calcutta porterà nuovamente sul palco i brani presentati live nel corso del tour estivo, con gli inediti di “Evergreen” e alcuni vecchi successi. Un esempio, potrebbe essere la setlist portata in concerto il 6 agosto scorso all’Arena di Verona:

Briciole Kiwi Orgasmo Cane Fari Milano Limonata Paracetamolo Rai Saliva Amarena Nuda nudissima Cosa mi manchi a fare Oroscopo Del verde Io non abito al mare Albero Arbre Magique Hübner

Il film “Tutti in piedi”

Tra il 10 e il 12 dicembre Calcutta entrerà anche nelle sale cinematografiche con il film “Tutti in piedi”, un documentario sul concerto tenuto all’Arena di Verona lo scorso 6 agosto davanti a un pubblico di oltre 13mila spettatori e con ospiti illustri come Francesca Michielin e Brunori Sas. La regia di “Tutti in piedi” è stata curata da Giorgio Testi, che ha già lavorato su progetti simili per altri importanti artisti e band musicali come Sting, Bon Jovi, gli Oasis e gli Afterhours. La scelta dell’evento non è stata casuale per Calcutta, che nella sera del 6 agosto è diventato il primo cantante indipendente a esibirsi dal vivo all’interno della prestigiosissima cornice dell’Arena di Verona.