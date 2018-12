"Calcutta - Tutti in piedi", arriva al cinema il concerto a Verona

Da Kiwi a Paracetamolo. Da Saliva, con Brunori Sas, a Io non abito al mare, con Francesca Michielin. Sono solo alcuni dei successi del cantautore indie Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, che questa estate hanno fatto cantare e ballare migliaia dei suoi fan. Ora, per tre giorni, torneranno a farlo con il film evento “Calcutta - Tutti in piedi”. Dal 10 al 12 dicembre gli spettatori potranno vivere (o rivivere) le emozioni del concerto tenutosi lo scorso 6 agosto all’arena di Verona.

Il film con i brani dell’ultimo album

“A me piace scrivere canzoni, mi piace arrangiarle. E mi piace cantarle, se non sono sotto ansia da prestazione”, scherza Calcutta ai microfoni di Sky tg24. “All’Arena per esempio non ce l’ho avuta, mi sembrava tutto molto naturale”, racconta il cantautore di Latina, ricordando il concerto sold out che ha attirato 13mila persone. Il film “Calcutta - Tutti in piedi”, distribuito da Lucky Red e con la regia di Giorgio Testi, ripercorre il concerto con cui Calcutta ha presentato i brani dell’ultimo album Evergreen, in attesa di portarlo in tour nel 2019.

Chi è Calcutta

Edoardo D’Erme, pseudonimo di Calcutta, nasce a Latina nel 1989 e inizia la sua carriera di cantautore nel 2007. Cinque anni dopo pubblica il suo primo album, Forse…, ma sarà solo nel 2015 che raggiunge il successo. Gli estratti dall’album Mainstream (Cosa mi manchi a fare, primo estratto, seguito da Gaetano, Frosinone e Oroscopo) raggiungono il grande pubblico e gli fanno guadagnare disco d’oro e disco di platino. Oltre alle proprie canzoni, scrive e collabora con diversi artisti, tra cui J-Ax e Fedez, Nina Zilli, Francesca Michielin e Elisa. Il 15 dicembre 2017 esce il suo nuovo singolo dal titolo Orgasmo, e nel febbraio 2018 il singolo Pesto. I due brani anticipano l’uscita del suo album Evergreen, del 25 maggio 2018.