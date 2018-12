Vasco Rossi, 40 anni fa l'album "Ma cosa vuoi che sia una canzone"

Correva l’anno 1978: era un bel giorno di maggio quando il rocker di Zocca ha pubblicato per la prima volta “… Ma cosa vuoi che sia una canzone…” e da allora il disco non ha mai lasciato le playlist degli italiani. Per celebrare quarant’anni di emozioni, Vasco Rossi e la Sony Legacy rilasciano di nuovo l'album, questa volta in tre versioni straordinarie, alcune delle quali in edizione limitata e numerata.

“… Ma cosa vuoi che sia una canzone…”

L’anno scorso cadevano i quarant’anni del primo singolo mai pubblicato da Vasco Rossi, “Jenny/Silvia”. Il rocker ha festeggiato il grande evento con nientemeno che un evento mondiale come il Modena Park, ormai entrato nella leggenda dei migliori concerti di sempre. Quest’anno ricade il quarantennale dell’uscita del primo disco del cantautore, “… Ma cosa vuoi che sia una canzone…”: era il 25 maggio 1978 quando nasceva il mito di Vasco Rossi grazie a un produttore che aveva creduto in lui (Alan Taylor per la Lotus).

La registrazione del disco è cominciata nel 1977, ma c’è voluto quasi un anno perché tutto fosse davvero pronto. Grazie al lavoro del tecnico del suono Maurizio Biancani, le canzoni della release conquistano per il loro inconfondibile sapore rock, sin dall’inizio una costante delle sue immense canzoni. L’album è stato presentato da due singoli, “Jenny/Silvia” e “La nostra relazione / …E poi mi parli di una vita insieme”.

La prima versione dell’album è stata pubblicata con una tiratura davvero piccola di 2000 copie. Il disco fu commercializzato là dove Vasco Rossi aveva iniziato a suonare, tra la sua Emilia-Romagna e la Lombardia, e segnava il passaggio definitivo da disc jockey ad aspirante rockstar. Ancora oggi, la pubblicazione è una delle più ambite e ricercare dagli appassionati del Blasco: la prima ristampa è diventata un pezzo rarissimo, venduto dai collezionisti a prezzi esorbitanti. Tutte le canzoni del disco sono uscite dalla penna divina di Vasco, mentre gli arrangiamenti erano a cura di Gaetano Curreri, con Alan Taylor. Hanno partecipato alla registrazione Gianni Pezzoli, Maurizio Solieri e Iskra. Il disco è tornato di nuovo nei negozi solo nel 1982, per la Phoenix, con una copertina diversa da quella originale. Nel 1985 è l’etichetta Ricordi a pubblicare la terza edizione. La quarta ristampa arriva nel 2008, mentre nel 2012 e nel 2016 sono uscite a cura di Sony. Il disco è poi tornato negli store nel 2017 in occasione del Record Store Day.

La nuova edizione

Per celebrare il suo esordio e 40 anni di successi oltre ogni immaginazione, Vasco Rossi pubblica una nuova edizione di “… Ma cosa vuoi che sia una canzone…”, in 3 versioni differenti:

CD ;

; Vinile ;

; Cofanetto edizione deluxe, limitata e numerata, con all’interno: CD, vinile 33 giri 180 grammi, il 45 giri di “La nostra relazione/… E poi mi parli di una vita insieme”, un CD versione vinyl replica, una musicassetta, un libro di 112 pagine con alcuni contenuti esclusivi e una matita personalizzata identica a quella presente sulla copertina del disco.

La nuova edizione è stata rimasterizzata dai nastri analogici dello studio Lotus da Fonoprint a cura dello stesso Maurizio Biancani che, quarant’anni fa, era il tecnico del suono della prima release.