Giorgia, il nuovo singolo è "Una storia importante" di Eros Ramazzotti

Il secondo estratto da “Pop Heart”, album di cover di Giorgia, è “Una storia importante” con un cameo di Eros Ramazzotti, autore della canzone. Dopo "Le tasche piene di sassi" di Jovanotti, la cantante romana sceglie il brano scritto da Eros Ramazzotti, Piero Cassano e Adelio Cogliati. Presentato al Festival di Sanremo nel 1985, “Una storia importante” ha segnato in modo indelebile l’esordio del celebre artista romano. Giorgia ha scelto di cantare questo brano perché grande fan. Si tratta di un brano che l’ha accompagnata nella sua esistenza, segnando diversi momenti significativi della sua vita, riflessi e rappresentati nelle emozionanti parole del testo di Eros. Lo stesso autore del brano partecipa in questa versione in maniera discreta e delicata e appare anche nel video che accompagna la canzone. Il brano si è classificato al sesto nella classifica finale del Festival di Sanremo del 1985. Piero Cassano, autore del brano, ha raccontato che lo spunto per completare il brano gli arrivò dai cori della curva del Genoa, la sua squadra del cuore. “Una storia importante” è diventata una hit europea vendendo un milione di copie e fa parte di “Cuori agitati” album d'esordio di Eros Ramazzotti. Lo stesso brano è stato inserito in una nuova versione nel greatest hits Eros del 1997, e in una versione remix in e² del 2007.

L'album di cover "Pop Heart"

“Una storia importante” fa parte di “Pop Heart”, uscito venerdì 16 novembre. Si tratta di un progetto improntato sulle canzoni che hanno più emozionato Giorgia nel corso della sua carriera. Un ritorno al passato considerando gli inizi della cantante che ha debuttato con due album di cover. Un progetto concepito non solo per i fan dell’artista ma anche per chi, proprio come lei, ha ascoltato e riascoltato gli indimenticabili brani inclusi nel disco. Con la collaborazione di Michele Canova, Giorgia è riuscita a dare una nuova veste a brani che fanno parte della storia della musica italiana ed internazionale. Questa la tracklist dell’album:

Le tasche piene di sassi (Jovanotti) Una storia importante – feat. Eros Ramazzotti (Eros Ramazzotti) Lei Verrà (Mango) Gli ostacoli del cuore – feat Elisa (Elisa e Luciano Ligabue) Dune Mosse (Zucchero e Miles) Il conforto – feat Tiziano Ferro (Tiziano Ferro e Carmen Consoli) Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics) L’ultimo bacio (Carmen Consoli) I Will Always Love You (Whitney Houston) I Feel Love (Donna Summer) Anima (Pino Daniele) Open Your Heart (Madonna) L’essenziale (Marco Mengoni) Vivere una favola (Vasco Rossi) Stay – feat Ainé (Rihanna ft. Mikky Ekko)

Il tour in programma da aprile

La cantante romana ha anche già annunciato che ci sarà un tour che accompagnerà l’album. Inizierà ad Ancora, il 5 aprile al PalaPrometeo, per la data zero. I biglietti sono già in vendita su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Questi appuntamnenti in programma: