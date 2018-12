Greta Van Fleet, un nuovo singolo dal 7 dicembre

L’appuntamento è per venerdì 7 dicembre, il giorno a partire dal quale sarà in rotazione radiofonica e sarà acquistabile “You’re the One”, il nuovo singolo dei Greta Van Fleet estratto dal loro album di debutto, “Anthem of the Peaceful Army”, disco già in vetta alle classifiche di vendita.

“You’re The One”, il nuovo singolo dei Greta Van Fleet

Il pezzo in questione è una canzone d’amore. Protagonista è lo stesso cantante dei Greta Van Fleet, Josh Kiszka, che canta la sua dipendenza dalla ragazza che ama, dopo che lei lo ha lasciato. La canzone conta già più di 4 milioni di stream su Spotify. Il pezzo è stato più volte suonato dal vivo, durante concerti o apparizioni televisive della band, ed è molto probabile che la sua uscita sarà accompagnata dalla pubblicazione del videoclip ufficiale.

“Anthem of the Peaceful Army”, il primo album dei Greta Van Fleet

“You’re the One” è stata inserita come sesta traccia di “Anthem of the Peaceful Army”, il disco di debutto dei Greta Van Fleet, pubblicato il 19 ottobre di quest’anno. L’album si compone di dieci tracce che portano tutte i nomi dei quattro ragazzi della band. Nei testi sono affrontati diversi temi: dall’amore, alla pace, al coraggio alla ricerca della verità. Il disco era stato anticipato dal singolo “When the Curtain Falls”, il cui video ha superato quota 7 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Le date del tour “March of the Peaceful Army”

Parallelamente all’uscita del nuovo album, i Greta Van Fleet hanno annunciato il loro primo tour mondiale, che farà tappa anche in Italia. Le date da segnare in rosso sul calendario sono due: una in inverno e una in estate. La prima è il 24 febbraio 2019, giorno in cui la giovanissima band farà tappa all’Alcatraz di Milano. C’è solo un problema: il concerto è già completamente sold out, con i biglietti che – com’era prevedibile – sono stati letteralmente bruciati in appena dieci minuti. E, per questo, la band ha deciso di raddoppiare e tornare quindi nel nostro Paese anche quest’estate. Più precisamente, la data in questione è il 10 luglio 2019, quando i Greta Van Fleet saliranno sul palco del Bologna Sonic Park, all’Arena Parco Nord.

Chi sono i Greta Van Fleet

I Greta Van Fleet sono una giovanissima band americana, originaria del Michigan, composta dai fratelli gemelli Josh (alla voce) e Jake Kiszka (alle chitarre) di 22 anni, dal fratello più giovane Sam Kiszka (al basso) di 19 anni e dall’amico di famiglia Danny Wagner (alla batteria), anche lui di 19 anni. La loro cifra stilistica? Un rock / blues che si rifà direttamente agli anni Settanta. Ai Led Zeppelin, su tutti.

Il loro debutto risale al marzo 2017, quando il gruppo ha pubblicato il singolo “Highway Tune”, immediatamente – e per cinque settimane consecutive – in vetta alle classifiche U.S. Rock Radio. Seguirono due ep, poi inseriti nel mini CD “From the Fires”. E, ora, il loro album d’esordio. Primo capitolo ufficiale di una storia che promette grandi cose.