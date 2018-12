Benji e Fede in concerto: le info sul tour "Siamo solo Noise" 2019

Che Benji e Fede avessero tutta l’intenzione di prendersi una pausa era già nell’aria da qualche tempo. Dopo 4 anni di intensa carriera discografica, tra palcoscenici dal vivo, ospitate televisive e grandi successi radiofonici, il duo di giovanissime popstar ha deciso di fare un temporaneo passo indietro, prendendosi una pausa. Prima del meritato riposo, però, ancora un tour, pensato apposta per ringraziare e salutare tutti i fan che, da sempre, credono in loro. Ecco tutte le info sul “Siamo solo Noise 2019”.

Siamo solo Noise 2019: info e date

«La musica rimarrà sempre la nostra prima scelta, e il 2019 sarà un anno importante,» hanno dichiarato Benji e Fede su Twitter il 29 novembre, «Tuttavia sono quasi 4 anni che non ci fermiamo, gli anni più belli, in cui però sentiamo di aver lasciato indietro qualcosa. Chiudiamo un capitolo a modo nostro, e domani vi sveleremo come».

A poca distanza da questo messaggio è arrivato l’annuncio ufficiale del tour nei club che avrà inizio nel febbraio del 2019. Il “Siamo solo Noise 2019” sarà un modo divertente e coinvolgente di chiudere un’era musicale e affacciarsi sull’anno nuovo. Ecco tutte le date già confermate dell’evento “Siamo solo Noise”

1 febbraio 2019, Milano (Fabrique)

7 febbraio 2019, Brescia (Gran Teatro Morato)

10 febbraio 2019, Bologna (Estragon)

12 febbraio 2019, Fontaneto d’Agogna, NO, (Phenomenon)

16 febbraio 2019, Venaria Reale, TO, Teatro della Concordia

17 febbraio 2019, Nonantola, MO, (Vox Club)

24 febbraio 2019, Padova, (Gran Teatro Geox)

27 febbraio 2019, Firenze (Obihall)

2 marzo 2019, Napoli (Casa della Musica)

9 marzo 2019, Modugno, BA, (Demodé Club)

I biglietti per il Siamo Solo Noise 2019 Club Tour sono già disponibili a partire dal 3 dicembre 2018 alle ore 11. Appuntamento sui classici circuiti di prevendita, tra cui TicketOne, e in tutti i punti vendita ufficiali del gruppo a partire da giovedì 6 dicembre alle ore 11. Per ogni data sarà inoltre disponibile un VIP Pack esclusivo pensato per i veri fan del duo Benji e Fede, per un concerto davvero indimenticabile. All’interno del Pacchetto VIP: un biglietto nel parterre, un check-in personalizzato con lo staff, early entry per accaparrarsi i posti migliori sin da subito, accesso esclusivo al soundcheck di Benji e Fede prima dello show e alcuni gadget VIP.

Siamo solo Noise

Quattro anni e tre dischi ai vertici delle classifiche musicali italiane per Benji e Fede, il duo modenese che letteralmente spopola. Il 2 novembre è uscito il loro ultimo successo, “Siamo Solo Noise Limited Edition”, una versione migliorata dell’album che si è certificato disco di Platino in pochissimo tempo. Oltre alle classiche tracce del disco, Benji e Fede ne hanno prodotte altre cinque, di cui 4 inediti e un featuring di “Niente di speciale” con Mr. Rain. L’ultimo singolo si chiama “Universale” e la sua uscita è stata accompagnata da un video che ha riscosso un successo grandioso, anche e soprattutto per via dell’importanza del tema principale del testo: un amore che rompe tutte le barriere.