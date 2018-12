Cesare Cremonini, il nuovo singolo è "Possibili scenari": il testo

Cesare Cremonini sorprende tutti e il 7 dicembre pubblicherà una nuova versione di “Possibili Scenari” con solo pianoforte e voce. Il cantautore bolognese ha annunciato il suo nuovo progetto discografico con un post sui social in vista dell’uscita del primo singolo “Possibili Scenari”, disponibile sulle piattaforme di streaming musicale. La copertina del disco si trasforma e da barra colorata (come nella versione originale dell’album) si trasforma in una barra nera come il tasto di un pianoforte. Cremonini ha spiegato così la sua scelta: «Penso sia il momento giusto in cui pubblicare un album come “Possibili scenari per pianoforte e voce” perché offre la possibilità di ricondurre il pubblico ad un ascolto della musica più attento, paziente e meno frenetico: significa svelare, uno ad uno, i segreti nascosti nelle mie canzoni, donare al pubblico la loro purezza. Brani come “Poetica”, “Nessuno vuole essere Robin”, “Kashmir-Kashmir” e la stessa title track dell’album, ad esempio, in queste versioni notturne, rielaborate liberamente, registrate ad occhi chiusi e senza sovrastrutture di arrangiamenti, costringono all’abbandono anche chi quelle canzoni le canta, slegandoci dalla velocità con cui la musica viene “consumata” oggi. I tasti di avorio del pianoforte, ogni mio respiro che separa i versi delle canzoni, hanno un ruolo in questa trasformazione: realizzarla mi ha convinto ancora di più che il piacere della musica può svegliare il nostro tempo».

"Possibili scenari si contendono le nostre vite

Mentre noi le stiamo lì a guardare

È chiaro che all'origine del mondo

Chi progettò la ruota in fondo ci sapeva fare

Ma in prospettiva il tempo che è passato

Ci mortifica perché l'uomo non viaggia in astronave

Dalle ultime ricerche di mercato

Si evince che la gioia è ancora tutta da inventare

E poi succede che ci sentiamo bene senza nessun perché

E poi succede che stiamo bene insieme senza nessun perché

A quanto pare non c'è una ricompensa

Se ognuno fa quello che vuole

Ho come l'impressione che tutto si confonda

E non abbiamo scelta

Facciamo come fa il Giappone

Ho avuto una visione

Ho avuto una visione

La via della saggezza per gli indiani

È fatta di molteplici visioni di coyotes

Il mio spirito guida non ha molto da insegnare

Si affida più alle stelle che al peyote

Al circolo dei cuori solitari, un cartello avvisa

"Qui potete scegliere l'amore!"

Possibili scenari si contendono le nostre vite prima che le teste siano vuote

E poi succede che ci sentiamo bene senza nessun perché

E poi succede che stiamo bene insieme senza nessun perché

A quanto pare non c'è una ricompensa

Se ognuno fa quello che vuole

Ho come l'impressione che tutto si confonda

E non abbiamo scelta

Facciamo come fa il Giappone

Ho avuto una visione

Ho avuto una visione

A quanto pare è qui che poi mi sono perso

Sei tu la mia canzone ferma al primo verso

(Ci sono cose nelle nostre vite che)

Possibili scenari si contendono

Possibili scenari si contendono

Possibili scenari si contendono

Possibili scenari si contendono

E poi succede che ci sentiamo bene senza nessun perché

E poi succede che stiamo bene insieme senza nessun perché"

Il tour di Cesare Cremonini

Il nuovo album “Possibili Scenari” è uscito il 24 novembre 2017 e a distanza di un anno arriva la versione pianoforte e voce della title-track. Nel frattempo Cesare Cremonini è stato protagonista quest’estate di un travolgente tour negli stadi e ora invece sta proseguendo la sua attività live nei palasport. All’appello mancano ancora dieci date. “Cremonini Live 2018” si concluderà il 16 dicembre a Milano: