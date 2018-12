U2, tutti i numeri dell’‘Experience + Innocence Tour

Si chiude per gli U2 l’ennesimo tour dei record. La band irlandese ha incassato 126,2 milioni di dollari e venduto 932733 biglietti per “Experience + Innocence Tour”. Numeri che confermano ancora una volta la supremazia degli U2 nel formato live dopo 59 date in giro per il mondo. Il tour è iniziato il 2 maggio a Tulsa, in Oklahoma e negli Stati Uniti si è concluso il 3 luglio alla Mohegan Sun Arena di Uncasville. In Europa invece la band ha iniziato e concluso alla Berlin-Benz Arena di Berlino, a causa del rinvio dello spettacolo del 1 settembre, riprogrammato al 13 novembre, per i problemi di salute di Bono. Gli U2 hanno incassato 64,7 milioni di dollari in Europa, rispetto ai 61,5 milioni di dollari del Nord America. Ma considerando il numero degli spettacoli, la media per concerto è molto più alta negli Stati Uniti. Il tour era composto da 32 spettacoli in Europa e 27 in Nord America, per questi ultimi la media è stata di 2,3 milioni a data contro i 2 milioni di dollari per ogni concerto in Europa.

I grandi successi a Parigi e New York

Dopo il tour negli stadi del 2017 in onore del trentesimo anniversario di “The Joshua Tree”, il quartetto irlandese ha registrano gli incassi più importanti in due delle città più iconiche al mondo. Gli U2 hanno incassato 9,4 milioni di dollari dai quattro spettacoli all'AccorHotels Arena di Parigi e 8,7 milioni milioni di dollari dai tre spettacoli al Madison Square Garden di New York. The Experience + Innocence Tour è arrivato dopo il Joshua Tree Tour 2017 che è stato premiato come il più grande tour dell'anno (317 milioni di dollari) e ha vinto il Billboard Live Music Award per il concerto più redditizio. (Estadio do Morumbi, San Paolo, Brasile, dal 19 al 25 ottobre 2017). Ma gli U2 sono abituati a celebrare il loro successo in tour. La serie di concerti del 2009 (360° Tour) è ancora il tour di maggior incasso dal 1990 con 736 milioni di dollari guadagnati. La loro avventura nel 2018 ha permesso a Bono e soci di raggiungere i 27,7 milioni di biglietti venduti in tutta la carriera con un valore di 2,15 miliardi di dollari incassati.

Le novità dell'Experience + Innocence Tour e il possibile DVD

Anche l’Experience + Innocence Tour è stato all’insegna dell’innovazione e di tecnologie all’avanguardia. Per l’occasione gli U2 hanno presentato l'app Augment Your Reality che i fan sono stati incoraggiati a scaricare. L'app permetteva di attivare contenuti speciali tramite la parete LED lunga 100 piedi che correva lungo il pavimento dell'arena all'inizio di ogni spettacolo. L’ultimo lavoro discografico degli U2 è Songs of Experience, pubblicato nel 2017ed è stato l’ottavo album della band a raggiungere la vetta della classifica degli album più venduti negli Stati Uniti. Era da otto anni che gli U2 non riuscivano a conquistare il primo posto, ennesima dimostrazione del grande successo che la band ha ancora oggi oltreoceano. L’ultimo concerto dell’ Experience + Innocence Tour, a Berlino, è stato filmato, e i fan sperano nell’uscita a breve di un DVD per celebrare la fine del tour.