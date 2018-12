Vasco Rossi, il nuovo album è "Ma cosa vuoi che sia una canzone"

Vasco Rossi ha riservato ai suoi fan diverse novità in questi ultimi mesi del 2018, dall’annuncio delle date del VascoNonStop Live 2019 alla pubblicazione del nuovo singolo “La verità”, avvenuta il 16 novembre scorso. Eppure, le sorprese per i fan del rocker di Zocca non sono terminate. Il prossimo 7 dicembre, infatti, Vasco Rossi pubblicherà una riedizione di “Ma cosa vuoi che sia una canzone”, primo disco in studio del cantautore, in occasione del quarantennale della sua uscita avvenuta nel maggio del 1978.

Il quarantennale di “Ma cosa vuoi che sia una canzone”

Vasco Rossi torna con una riedizione dell’album “Ma cosa vuoi che sia una canzone”, per celebrare i 40 anni trascorsi dalla sua pubblicazione, avvenuta nel 1978. Si tratta del secondo compleanno importante per il rocker italiano, che l’anno scorso ha festeggiato i 40 anni del suo 45 giri di debutto “Jenny/Silvia” con l’indimenticabile concerto al Modena Park. Quella del 7 dicembre prossimo non è comunque la prima ristampa dell’album “Ma cosa vuoi che sia una canzone”, che dopo la sua prima pubblicazione è tornato nei negozi nel 1982 e nel 1985. Infine, anche nel 2008, in occasione del trentennale della sua prima uscita, il disco è stato riproposto in tiratura limitata.

La rimasterizzazione di “Ma cosa vuoi che sia una canzone”

La ristampa dell’album “Ma cosa vuoi che sia una canzone” sarà disponibile dal prossimo 7 dicembre in diversi formati e con l’etichetta discografica Sony Legacy. Il disco sarà pubblicato in cd, in vinile e in cofanetto deluxe, numerato e limited edition. La versione deluxe conterrà un vinile 33 giri da 180 grammi, l’LP de “La nostra relazione/ E poi mi parli di una vita insieme”, una musicassetta, un vinyl replica, un libro di oltre cento pagine e una matita che richiama quella presente sulla copertina del disco del 1978. L’album è stato rimasterizzato da Maurizio Biancani, lo stesso che quarant’anni fa si occupò, come tecnico del suono, della registrazione di “Ma cosa vuoi che sia una canzone”. Con la rimasterizzazione, avvenuta negli studi Fonoprint, le tracce del disco sono state rivisitate in versione digitale ed è stato possibile realizzare un nuovo album a 24bit/192KHZ.

Il primo album “Ma cosa vuoi che sia una canzone”

“Ma cosa vuoi che sia una canzone” è l’LP di debutto del rocker di Zocca, che nel 1977 entra in sala di registrazione per uscirne a maggio dell’anno successivo con la pubblicazione del suo primo album in studio. Il disco si caratterizza per quella vena cantautoriale di Vasco tanto amata dai fan anche se iniziano a intravedersi quei toni più rock che si imporranno nella sua produzione musicale futura. Questa è la tracklist del disco:

Lato A

La nostra relazione ... e poi mi parli di una vita insieme Silvia - 3:31 Tu che dormivi piano (volò via)

Lato B