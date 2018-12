Foo Fighters: annunciati 5 concerti in Europa nel 2019

Un nuovo tour in arrivo per i fan dei Foo Fghters: annunciati 5 concerti estivi in Europa

I Foo Fighter tornano in Europa nell’estate 2019 con cinque nuovi concerti. La band si esibirà in Croazia, Danimarca, Norvegia, Irlanda e Irlanda del Nord dal 19 giungo al 21 agosto.

Il tour europeo dei Foo Fighters

Dopo l’ultimo album in studio “Concrete and Gold” è un tour che si è concluso il mese scorso, I Foo Fighters annunciano una nuova serie di concerti in Europa per l’estate 2019. La notizia è arrivata ai fan è direttamente con un messaggio sui social, dove i Foos chiedono in inglese: “Europa! Sei pronta per il 2019?”. L’annuncio dei cinque concerti, dunque, non chiarisce se queste appena annunciate siano le uniche date previste o se, nel corso delle prossime settimane, il calendario potrebbe includere nuovi appuntamenti in altre città europee. Intanto, è sicuro che la band farà tappa in Croazia, Danimarca, Norvegia, Irlanda e Irlanda del Nord con cinque concerti live che partiranno da Pola il prossimo 19 giugno e si concluderanno a Dublino il 21 agosto. Queste sono le date ufficiali:

19 giugno, Pola, Croazia

25 giugno, Horsens, Danimarca

27 giugno, Bergen, Norvegia

19 agosto, Belfast, Irlanda del Nord

21 agosto, Dublino, Irlanda.

Il live al Firenze Rock 2018

Attualmente i Foo Fighters non hanno annunciato alcun concerto in Italia, quindi per i fan del Belpaese restano solo i fantastici ricordi dell’ultima esibizione italiana della band, avvenuta lo scorso 14 giugno al Firenze Rock. In questa occasione, più di 60mila persone sono accorse da ogni parte dello Stivale non solo per il famoso evento musicale nel capoluogo toscano, ma anche per poter assistere a un live dei Foos, che mancavano in Italia da ben tre anni. L’esibizione della band a Firenze ha rappresentato un momento epico per gli amanti della musica, dato che, a un certo punto, è stato possibile vedere sul palco i Foo Fighters esibirsi insieme ai Guns N' Roses.

Il concerto tributo a Chris Cornell

Il prossimo 16 gennaio i Foo Fighters parteciperanno anche al concerto tributo a Chris Cornell, leader di Audioslave e Soundgarden, venuto a mancare a maggio del 2017. L’evento si terrà al Forum di Los Angeles e sarà prevista la partecipazione delle altre band che hanno collaborato con il musicista scomparso, tra cui anche i Metallica.

“Concrete and Gold”

“Concrete and Gold” è il nono album in studio della band statunitense formata dall’ex batterista dei Nirvana, Dave Grohl dopo il suicidio di Kurt Cobain. Il disco è stato pubblicato il 15 settembre 2017 ed è stato prodotto da Greg Kurstin, di cui sono note anche le collaborazioni con Sia, Adele e Pink. L’uscita è stata anticipata dai singoli “Run”, “The sky is a neighborhood” e “The line”, che hanno ottenuto un grande successo tra il pubblico. In questa fatica discografica, la band, in attività dal 1994, ha voluto unire l’hard rock a una sensibilità più pop, “mixando con grazia il ruvido col levigato” e rispettando più o meno in parte la volontà di dare vita a una “versione Motorhead di Sgt. Pepper”. I testi delle tracce sono stati curati da Dave Grohl e alla lavorazione del disco hanno partecipato altri importanti nomi del panorama musicale come Paul McCartney, Shawn Stockman dei Boyz II Mez e Justin Timberlake.