Dave Grohl suona un brano di 23 minuti nel documentario "Play"

Dave Grohl si è messo alla prova con un nuovo, ambizioso progetto: il leader dei Foo Fighters ed ex batterista dei Nirvana ha infatti annunciato l’uscita del documentario “Play”, da lui diretto ed incentrato sulla realizzazione di un brano dalla durata record di 23 minuti. L’opera, in uscita il 10 agosto, vuole raccontare “le ricompense e le sfide di chi dedica la sua vita a suonare uno strumento musicale”.

Il progetto

Il progetto si divide in due parti. La prima è dedicata ad un racconto della nascita dell'opera e delle sue difficoltà tecniche e creative. Nella seconda, invece, spazio alla registrazione del brano “Play”, che dura 23 minuti e vede Dave Grohl mettersi alla prova con sette strumenti musicali differenti. Alla realizzazione del documentario ha contribuito anche il direttore della fotografia di "The Disaster Artist", Brandon Trost, che ha utilizzato il suo classico bianco e nero. Il progetto sarà rilasciato il 10 agosto sulle piattaforme di download e streaming digitale, prima di uscire in vinile il 28 settembre.

L'ispirazione

L’ispirazione per "Play" è arrivata a Grohl accompagnando le figlie nelle scuole in cui studiano musica: "Guardare i bambini iniziare a suonare musica o cantare mi ha riportato indietro a quando avevo la loro età ed imparavo semplicemente ascoltando. E vedo queste aule piene di bambini che si impegnano a fondo per capire come funziona", ha spiegato il musicista. "Ancora adesso, a 49 anni, mi sto impegnando per imparare. Sei sempre alla ricerca di una nuova storia e provi sempre a cercare un modo per migliorare quello che hai imparato", ha concluso.