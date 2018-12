Ozzy, Guns N' Roses e Foo Fighters: a giugno arriva il Firenze Rocks

Foo Fighters, Guns N' Roses, Iron Maiden e Ozzy Osbourne. Questi i big dell'edizione 2018 del "Firenze Rocks", uno dei più importanti festival rock d'Italia e d'Europa.



Si parte con i Foo Fighters

Il programma del festival, che si svolgerà alla Visarno Arena, dal 14 al 17 giugno, promette di trasformare per quattro giorni la città toscana nella "capitale del rock". Questa la definizione dell'evento data dal sindaco, Dario Nardella, intervenuto alla presentazione insieme agli organizzatori di Live Nation e Le Nozze di Figaro. La speranza dei promotori è quella di superare il numero di 140mila partecipanti dell'edizione dello scorso anno, quando però la manifestazione si svolse in tre giorni con le esibizioni di Aerosmith, Eddie Vedder, System of a Down, Placebo e Prophets of Rage. Quest'anno, con un giorno in più a disposizione l'obiettivo annunciato è quota 200mila spettatori. Non impossibile, vista la scaletta degli artisti. Apertura giovedì 14 giugno con l'unica data italiana dei Foo Fighters, sulla scia dell'acclamatissimo Concrete and Gold Tour. La band dell'ex Nirvana, Dave Grohl, sarà l'evento principale della prima giornata che, dalle 16, vedrà alternarsi sul palco della Visarno Arena, gli statunitensi Kills, i britannici Wolf Alice (in lizza per i Brit Awards 2018) e Frank Carter & the Rattlesnakes.

Guns N' Roses e Iron Maden

Venerdì 15 giugno, per l'unica data italiana, saliranno sul palco i Guns N' Roses. Per la band statunitense capitanata da Axl Rose, che sta girando il mondo con il suo Not in This Lifetime Tour, si annuncia un ritorno a furor di popolo, dopo lo straordinario concerto sold-out di Imola che la scorsa estate ha totalizzato 80mila spettatori. Apriranno la giornata il rockabilly metal dei danesi Volbeat, lo sludge metal di Baroness e il synth-punk dei losangelini The Pink Slips. Ancora miti del rock annunciati per il 16 giugno con il lead concert degli Iron Maiden, reduci dal tour mondiale a supporto del loro 16esimo album in studio "The Book of Souls". La band approderà a Firenze Rocks sulle ali del Legacy of The Beast World Tour, con una scaletta che intreccia le più grandi hit della loro discografia con alcuni successi tratti dall'ultimo disco. Nella stessa giornata si esibiranno inoltre i tedeschi Helloween, il frontman dei Korn Jonathan Davis, con il suo nuovo progetto solista, e gli Shinedown.

L'addio di Ozzy alle scene

In questa edizione del Firenze Rocks c'è anche il "principe dell'Oscurità", Ozzy Osbourne che ha scelto la città toscana per l'unica tappa italiana del suo tour d'addio, con il quale saluterà definitivamente i palcoscenici di tutto il mondo. Dopo mezzo secolo di musica, 2500 concerti e una carriera monumentale alle spalle, l'ex frontman dei Black Sabbath si congederà dai suoi fan italiani il 17 giugno. L'evento, che promette di richiamare i devoti del "principe" anche da altre parti d'Europa, sarà anticipato dai concerti degli Avenged Sevenfold, gli storici Judas Priest (oltre 40 anni di carriera e vincitori nel 2010 del Grammy Award per la miglior 'esibizione metal'), e i Tremonti, band del chitarrista Mark Tremonti (Alter Bridge) in tour con il nuovo album ''A Dying Machine''. In vista del megaevento, è da segnalare la singolare iniziativa degli aeroporti toscani: dal 29 maggio fino al 10 giugno, negli scali di Pisa e Firenze ci saranno 'aree concerto' dove passeggeri e cittadini potranno esibirsi e mettere in mostra le proprie doti musicali e canore. Le migliori performance verranno premiate con biglietti per i concerti di Firenze Rocks.