La carriera di Elton John al centro di uno spot di Natale

Elton John è il protagonista dell’emozionante spot pubblicitario realizzato in vista del Natale da John Lewis & Partners, brand inglese di grandi magazzini di lusso. Il video ripercorre in un lungo flashback tutta la carriera del baronetto del pop sulle note di una delle sue canzoni più famose, “Your song”: dall’uomo che è diventato fino al bambino a cui uno speciale regalo ha cambiato la vita. Si tratta ovviamente di un pianoforte, che nella clip accompagna Sir Elton nelle varie interpretazioni del celebre brano a ritroso nel tempo fino alla sua infanzia. “Alcuni regali sono più sono più di un semplice regalo”, la pubblicità dei grandi magazzini John Lewis si conclude con queste semplici parole, una carrellata di ricordi che puntano dritti al cuore.

I retroscena dello spot natalizio John Lewis

Niente meno che Elton John in persona per lo spot di Natale firmato John Lewis & Partners intitolato “The Boy and The Piano”. Questa catena di grandi magazzini inglesi è divenuta famosa negli anni per le sue pubblicità natalizie, sempre molto toccanti e particolari: “la storia di quest’anno è sul potere di un regalo. E su come quel regalo ha ispirato, cambiato e influenzato il corso della vita di un piccolo bambino. Si dà il caso che quel piccolo bambino sia Elton John. La clip comincia nel presente per poi tornare cronologicamente indietro nella vita di Elton fino alla mattina di Natale in cui ha ricevuto il regalo che gli ha cambiato la vita”. Parlando dello spot, lo stesso cantante ha commentato: «è stata un’occasione importante per me per riflettere sulla mia vita e sull’incredibile viaggio che ho fatto, e di come suonare per la prima volta il pianoforte di mia nonna ha segnato il momento in cui la musica è arrivata nella mia vita. Lo spot è assolutamente fantastico e ne ho amato ogni minuto». Nel grande magazzino John Lewis di Oxford Street, a Londra, ci si potrà addentrare nel set del video: i clienti potranno suonare il pianoforte, sedersi in uno studio di registrazione in stile anni ’70 per ascoltare le registrazioni originali, e persino provare i costumi di scena della clip. Per l’occasione i negozi John Lewis, per la prima volta dopo molti anni, torneranno a vendere pianoforti.

Tutte le news per i fan di Elton John

Elton John ha da poco dato il via al suo lunghissimo tour d’addio “Farewell Yellow Brick Road”: il calendario degli ultimi live show conta oltre 300 concerti in tutto il mondo e lo vedrà impegnato per i prossimi tre anni. Sir Elton farà tappa anche in Italia per tre date: il 29 e il 30 maggio 2019 nella splendida cornice dell’Arena di Verona e il 7 luglio 2019 al Lucca Summer Festival. Per l’estate del prossimo anno è attesa l’uscita nelle sale cinematografiche del biopic sulla vita del baronetto del pop, “Rocketman”. Protagonista del film, nelle vesti di Elton John, sarà l’attore Taron Egerton (“Kingsman”, “Eddie the Eagle” e protagonista del film in uscita il prossimo 22 novembre “Robin Hood”). La regia è stata affidata a Dexter Fletcher e la pellicola è stata descritta come un “musical fantasy”, sicuramente fuori dagli standard dei soliti biopic.