Paolo Conte e Anna Calvi le star del Barezzi Festival

È diventato ormai un classico del calendario invernale italiano. Il Barezzi Festival, in programma dal 21 al 24 novembre prossimi a Parma, è arrivato alla dodicesima edizione e anche quest’anno vedrà sul palco una line-up ricca e variegata. Il festival, la cui direzione artistica è affidata al suo ideatore Giovanni Sparano, è ispirato alla figura di Antonio Barezzi, il mecenate che per primo riconobbe il talento del giovane Giuseppe Verdi sovvenzionandone gli studi. In realtà, gli artisti invitati non c’entrano granché con la musica del grande maestro, ma sono comunque nomi di spicco della musica cantautorale ed elettronica internazionali, a partire da Paolo Conte (che festeggerà sul palco i 50 anni di “Azzurro”) e passando per Anna Calvi, Joan Thiele, Nils Frahm, John De Leo, Maria Antonietta e molti altri.

Biglietti e programma completo

La quattro giorni di festival si dividerà tra il Teatro Regio, che ospiterà le prime tre serate, e l’auditorium Paganini, che invece aprirà le porte per la serata finale. Questo il cartellone degli eventi:

Mercoledì 21 novembre – Teatro Regio

Ore 18.30, Ridotto Stage: Joan Thiele

Ore 20.30, Main Stage: Anna Calvi (opening act: Guido Maria Grillo)

Ore 23, Ridotto Stage: Maria Antonietta

Giovedì 22 novembre – Teatro Regio

Ore 18.30, RidottoStage: John De Leo

Ore 20.30, Main Stage: Paolo Conte

Ore 23, Ridotto Stage: Villagers

Venerdì 23 novembre – Teatro Regio

Ore 18.30, Ridotto Stage: Dardust

Ore 20.30, Main Stage: Nils Frahm

Ore 23, Ridotto Stage - Veyl

Sabato 24 novembre – Auditorium Paganini, Sala Ipogea

Ore 22: Lorenzo Senni (live)

Ore 23: Mount Kimbie (dj set)

Ore 00.15: Nu Guinea (dj set/live keys)

Ore 01.45: Lucy (dj set)

I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket e sono acquistabili divisi per singola serata o al massimo con abbonamenti per il 23 e 24 novembre. Per la prima serata, i biglietti costano 22,79 euro in galleria o 28,09 euro in platea; la seconda, quella con Paolo Conte, è già soldout; la terza vede tagliandi che vanno dai 28,09 euro della galleria ai 38,69 della platea mentre per la serata conclusiva il biglietto è unico a 17,49 euro. L’abbonamento per il venerdì ed il sabato costa 44,10 euro. Il festival è preceduto ogni anno anche da altri concerti ed eventi di avvicinamento, inseriti nel cartellone “Barezzi Preview” e che coinvolge i teatri della provincia parmense. Tre i live già andati in scena, con A Toys Orchestra (il 6 ottobre scorso al Teatro Pallavicino di Polesine), Damien Jurado (l’1 novembre al Teatro San Vitale di Fontanellato) e Francesco Tristano (il 6 novembre al Teatro Verdi di Busseto), mentre domenica 18 novembre al Teatro Magnani di Fidenza toccherà a Robben Ford.

La storia del Barezzi Festival

ll Barezzi Festival è nato nel 2007 con l’intento di promuovere e diffondere musica di qualità, ispirandosi ad Antonio Barezzi, signore di Busseto, colui grazie al quale Giuseppe Verdi poté studiare e divenire il grande maestro che fu. Il concetto di mecenatismo è, infatti, all’origine dell’ideazione del festival, così come la passione per l’opera e la musica classica in generale. Il connubio tra classico e contemporaneo è uno dei cardini del Barezzi Festival, che passa anche attraverso l’utilizzo di luoghi “sacri” della musica, come i teatri classici, per spettacoli e concerti di musica contemporanea e leggera. Franco Battiato, Herbie Hancock, Brad Mehldau, Brian Auger, Raphael Gualazzi, Stefano Bollani, Morton Subotnick, Gary Lucas, Arto Lindsay, The Notwist, sono solo alcuni degli artisti ospitati negli anni passati.