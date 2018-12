Dido, un nuovo album e tour con data a Milano

Dido torna finalmente sulle scene dopo cinque anni di assenza. La cantautrice britannica ha da poco annunciato la pubblicazione del suo nuovo album "Still On My Mind", in uscita il prossimo 8 marzo. La nuova uscita discografica è stata anticipata dalla pubblicazione del singolo "Hurricanes" disponibile nei negozi e in tutte le piattaforme streaming. Il ritorno di Dido era atteso da tempo e arriva dopo la firma su un nuovo contratto discografico con BMG che ha permesso all'artista di poter finalmente tornare a comporre e pubblicare un nuovo album. L'ultimo disco di Dido è "Girl Who Got Away" pubblicato ormai cinque anni fa. «Lavorare a questo disco è stata un'esperienza magica. Volevo che racchiudesse le emozioni che ho provato registrandolo. È nato in maniera abbastanza semplice: volevo fare un altro album, ma solo con Rollo al mio fianco. Lo abbiamo registrato praticamente in casa». Rollo è Rollo Armstrong, fratello della cantautrice e produttore dei primi due dischi "No Angel" e "Life For Rent". Si tratta degli album di maggior successo di Dido che lanciarono l'artista ai primi posti delle classifiche europee e americane. L'album inaugura una nuova fase della carriera di Dido, che riparte da una manciata di canzoni nelle quali sfoggia tutta la sua versatilità passando da sonorità hip hop ad altre più folk, cimentandosi anche con la dance.

"Still On My Mind" a venti anni da "No Angel"

Il nuovo album di Dido arriva a venti anni esatti da "No Angel", disco di debutto della cantante britannica. Al suo interno le hit "Here With Me", "Don't Think Of Me" e "Thank You" che permisero all'album di vendere più di 20 milioni di copie in tutto il mondo. Dido ha conquistato oltre 40 dischi di platino a livello globale solo con il suo album di debutto. Dopo quattro album in studio, un disco dal vivo, un greatest hits e un paio di Ep pubblicati in questi primi vent'anni di carriera, DIDO riparte da qui: e "Still On My Mind" è solo l'inizio della sua nuova vita discografica.

L'annuncio del tour e la data di Milano

Insieme all'annuncio di un nuovo album, Dido tornerà anche in tour. La cantautrice britannica non calca i palcoscenici da ben quindici anni e il 5 maggio tornerà finalmente a cantare per il suo pubblico. Dido presenterà il nuovo album con una serie di concerti che la vedranno esibirsi in alcune città europee e statunitensi. Il debutto è fissato per il 5 maggio a Praga: in calendario anche un concerto in Italia, data unica l'8 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. In scaletta ci saranno le canzoni del nuovo album, ma non mancheranno le hit della cantautrice: da "Thank You" a "Here With Me", passando per "White Flag". Queste tutte le date in programma del Dido World Tour: