Raffaella Carrà tornerà in veste di cantante con un album natalizio intitolato “Ogni volta che è Natale”, in uscita il prossimo venerdì 30 novembre per Sony Music. Nel disco sarà presente anche il singolo inedito “Chi l’ha detto”, che verrà prossimamente lanciato dai più grandi network radiofonici italiani. Di seguito tutte le informazioni sul ritorno discografico della Raffaella nazionale, che ha festeggiato da poco i suoi 75 anni.

La tracklist di “Ogni volta che è Natale”

Quello di Raffaella Carrà non sarà semplicemente un disco natalizio da mettere sotto l’albero delle prossime feste: “Ogni volta che è Natale” uscirà, infatti, in quattro differenti versioni e le canzoni di Natale saranno affiancate dai più grandi successi della celebre showgirl. L’album sarà disponibile nella standard edition (CD con le 10 tracce del nuovo “Ogni volta che è Natale”), deluxe edition (al nuovo album verrà aggiunto un bonus CD con le hit della Carrà), LP colorato (edizione limitata in vinile white o silver) e box superdeluxe (contenente il 45 giri sagomato a forma di stella, la deluxe version e un portachiavi con gli auguri personalizzato dall’artista). “Ogni volta che è Natale” verrà pubblicato il 30 novembre 2018, il pre-order è già disponibile sugli store Amazon e iTunes. Nel disco è contenuto il singolo inedito “Chi l’ha detto”, prossimamente in rotazione sulle radio nazionali. La copertina vede la showgirl al centro di una grande stella dorata, una presentazione natalizia da vera e propria star. Di seguito la tracklist del nuovo album di Raffaella Carrà:

Disco 1 (Standard edition)

Chi l'ha detto White Christmas La Marimorena Happy Xmas (War Is Over) Merry Christmas Everyone Halleluja Feliz Navidad Buon Natale Jingle Bell Rock Navidades Han Llegado

Disco 2 (Deluxe edition)

Rosso Rock Conga Far l'amore Keep On (feat. John Biancale) Tuca Tuca Forte (feat. Bob Sinclar) Pedro Adiós amigo Replay Rumore Ballo, ballo Satana 53 53 456 Fiesta Fun Fun Fun Luca Ché dolor Hold Me Tanti auguri

Vinile 7” (Box Superdeluxe)

Chi l'ha detto Merry Christmas Everyone

I prossimi progetti di Raffaella

Il ritorno discografico della regina del Tuca Tuca verrà anticipato da due eventi instore, durante i quali verrà presentato al pubblico il nuovo album “Ogni volta che è Natale”. Gli appuntamenti con Raffaella Carrà sono fissati a sabato 1 dicembre ore 17 al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano e giovedì 6 dicembre ore 17 al centro commerciale Porta di Roma di via Alberto Lionello a Roma. La Carrà tornerà anche sul piccolo schermo con varie apparizioni televisive.

La discografia della Carrà

Raffaella Carrà è indubbiamente un’icona dello spettacolo italiano: cantante, ballerina, showgirl, attrice, conduttrice televisiva e autrice. Attiva musicalmente sin dagli anni ’70, conta ad oggi oltre 700 pubblicazioni in 36 paesi del mondo. Nel 1970 è uscito il suo primo album “Raffaella”, da cui è stato estratto il singolo di debutto “Ma che musica maestro”: il brano è rimasto nella memoria collettiva in quanto sigla del programma “Canzonissima”, presentato quell’anno dalla stessa Carrà insieme a Corrado. Da lì in poi la carriera di Raffaella è decollata, ad oggi sono stati pubblicati 25 album in studio e ben 356 singoli, oltre alle raccolte, EP e live album. Le sue canzoni hanno raggiunto il successo ben oltre i confini nazionali, soprattutto in Spagna e in America Latina.