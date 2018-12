Jethro Tull, a marzo tre concerti per festeggiare i 50 anni

Saranno in vendita da martedì 13 novembre i biglietti per i tre concerti italiani dei Jethro Tull. La storica band britannica sbarcherà a fine marzo nel nostro paese con tre show inseriti nel “50th Anniversary Tour”, il ciclo di concerti in giro per il mondo con il quale Ian Anderson e soci stanno celebrando i cinquant’anni dall’uscita del loro disco d’esordio “This Was”. Il gruppo, già transitato in Italia la scorsa estate a Milano e Firenze, sarà il 28 marzo al Teatro Colosseo di Torino, il 29 al Dis_Play di Brescia ed il 30 all’EuropAuditorium di Bologna. Le prevendite saranno attive sul circuito Ticketone. Nel tour Anderson sarà accompagnato da David Goodier al basso, John O'Hara alle tastiere, Florian Opahle alla chitarra, Scott Hammond alla batteria e da un ospite “virtuale” a sorpresa.

Le parole di Ian Anderson

«Di solito non sono un tipo da compleanno anniversario, ma, per una volta, non sarò neanche un guastafeste! – ha commentato il leader della band capostipite del progressive rock – faccio tesoro dei ricordi dei primi anni del repertorio dei Jethro Tull, associato com'è alle avventure di visitare così tanti paesi per la prima volta entrando in contatto con nuovi fan in tutto il mondo. E questa è una celebrazione di tutti i trentatré membri della band che hanno fatto parte dei nostri ranghi: musicisti che hanno portato i loro talenti, abilità e stili per produrre le esibizioni dal vivo e in studio».

Non solo tour: anche un cofanetto per i 50 anni di carriera

Oltre al tour celebrativo che li porterà in tutto il mondo, i Jethro Tull hanno dato alle stampe lo scorso 9 novembre un ricchissimo cofanetto per commemorare il cinquantesimo anniversario del primo album pubblicato. La raccolta si chiama “That Was – 50th Anniversary Edition” e contiene una versione deluxe di quel “This Was” comprensiva di tre cd e tre dvd, zeppe di rarità, nuovi missaggi e b-sides, oltre ad un libro con la storia della band e foto in esclusiva. Questa la tracklist del disco:

CD 1: Steven Wilson Stereo Remix

My Sunday Feeling Some Day The Sun Won’t Shine For You Beggar's Farm Move On Alone Serenade To A Cuckoo Dharma For One It’s Breaking Me Up Cat’s Squirrel A Song For Jeffrey Round Love Story A Christmas Song Serenade To A Cuckoo (Take 1) Some Day The Sun Won’t Shine For You (Faster Version) Move On Alone (Flute Version) Ultimate Confusion

CD 2

So Much Trouble (BBC Sessions) My Sunday Feeling (BBC Sessions) Serenade To A Cuckoo (BBC Sessions) Cat’s Squirrel (BBC Sessions) A Song For Jeffrey (BBC Sessions) Love Story (BBC Sessions) Stormy Monday (BBC Sessions) Beggar’s Farm (BBC Sessions) Dharma For One (BBC Sessions) A Song For Jeffrey (Original Mono Mix) One For John Gee (Original Mono Mix) Someday The Sun Won’t Shine For You – Faster Version (Original Mono Mix) Love Story (Original Mono Mix) A Christmas Song (Original Mono Mix) Sunshine Day Aeroplane Blues For The 18th Love Story (1969 US Promo Single Stereo Mix for FM Radio Airplay) US FM Radio Spot #1 US FM Radio Spot #2

CD 3

My Sunday Feeling (Original Stereo Mix) Some Day The Sun Won’t Shine For You (Original Stereo Mix) Beggar’s Farm (Original Stereo Mix) Move On Alone (Original Stereo Mix) Serenade To A Cuckoo (Original Stereo Mix) Dharma For One (Original Stereo Mix) It’s Breaking Me Up (Original Stereo Mix) Cat’s Squirrel (Original Stereo Mix) A Song For Jeffrey (Original Stereo Mix) Round (Original Stereo Mix) My Sunday Feeling (2008 Remastered Version - Mono) Some Day The Sun Won’t Shine For You (2008 Remastered Version - Mono) Beggar’s Farm (2008 Remastered Version - Mono) Move On Alone (2008 Remastered Version - Mono) Serenade To A Cuckoo (2008 Remastered Version - Mono) Dharma For One (2008 Remastered Version - Mono) It’s Breaking Me Up (2008 Remastered Version - Mono) Cat’s Squirrel (2008 Remastered Version - Mono) A Song For Jeffrey (2008 Remastered Version - Mono) Round (2008 Remastered Version - Mono)