Jethro Tull in concerto: la scaletta del tour 2018

Per festeggiare i cinquant’anni di carriera, i Jethro Tull hanno deciso di organizzare un tour in grande stile. Decine di tappe che hanno attraversato (e attraverseranno) l’Europa e il Nord America, e due appuntamenti anche in Italia. I Jethro Tull suoneranno infatti a Milano (Ippodromo Snai di San Siro) e Firenze (Piazza della Santissima Annunziata), nel mese di luglio. Sono migliaia le persone che si aspettano ai concerti della rock band, che non ha perso assolutamente lo smalto rispetto a qualche anno fa.

Un tour per festeggiare i cinquant’anni dei Jethro Tull

I Jethro Tull sono stati inattivi per diversi anni: a partire dal 2011, infatti, avevano smesso di creare nuovi testi e suonare insieme. Nel 2014, l’annuncio ufficiale: Ian Anderson, membro e fondatore della band, aveva dichiarato che negli ultimi anni la produzione dei Jethro Tull si era praticamente fermata e che nel periodo successivo avrebbe pubblicato solo lavori a suo nome. Sia lui sia gli altri membri della band avevano ormai avviato delle promettenti carriere da solisti, decollate immediatamente grazie al successo ottenuto negli anni passati con i Jethro Tull.

La scaletta del tour 2018

Nonostante i Jethro Tull siano ormai inattivi da diverso tempo, i membri della band hanno annunciato lo scorso anno di voler dare vita a un tour per festeggiare i cinquant’anni di carriera. La band sta viaggiando in tutto il mondo e ha organizzato concerti in moltissime città: inutile dire che i fan più accaniti non si sono lasciati scappare l’occasione e hanno acquistato immediatamente il biglietto. Ma cosa suoneranno i Jethro Tull durante lo spettacolo? La scaletta ipotetica – che potrebbe cambiare in corso d’opera – è la seguente: “My Sunday Feeling”, “Love Story”, “A Song for Jeffrey”, “Some Day the Sun Won’t Shine for You”, “Dharma for One”, “A New Day Yesterday”, “Bourrée in E Minor”, “My God”, “Thick as a Brick”, “Too Old to Rock ‘n Roll, Too Young to Die”, “Songs from the Wood”, “Ring Out, Solstice Bells”, “Heavy Horses”, “Toccata and Fugue”, “Farm on the Freeway”, “Acqualung”, “Locomotive Breath”.

Le info su biglietti e oggetti da non portare

I biglietti per il concerto dei Jethro Tull sono disponibili sulla piattaforma di vendita online TicketOne. Sono diversi gli oggetti che non è consentito portare con sé all’interno dello spazio che ospita la serata. A causa delle recenti norme di sicurezza europee, non si possono avere con sé zaini con capacità superiore ai dieci litri, trombette da stadio, valigie, armi, oggetti contundenti, articoli affilati, spray, bici, skate, rollerblade, tende, sacchi a pelo, ombrelli, aste (nemmeno quella per i selfie), strumenti musicali, borracce, bottiglie, alcolici e sostanze stupefacenti. Sarà vietato l’ingresso a chi verrà trovato già in stato di ebrezza.

Chi sono i Jethro Tull

I Jethro Tull sono una delle band più famose nella storia del rock progressivo. Il gruppo è attualmente formato da Ian Anderson, Florian Opahle, David Goodier, John O'Hara e Scott Hammond, ma sin dall’inizio sono stati molti i musicisti che hanno fatto parte della band. Il loro nome così particolare è un omaggio all’agronomo Jethro Tull, pioniere nel campo dell’agricoltura. Hanno all’attivo ben ventuno album in studio, di cui l’ultimo realizzato nel 2003.