Dua Lipa e la cantante e compositrice svedese Tove Lo stanno lavorando a nuova musica insieme. A rivelarlo sono state proprio loro, che hanno sfruttato i profili social per diffondere l’attesissima notizia.

Indizi su un nuovo singolo

Il 6 novembre, la cantautrice britannica di origini kosovare ha condiviso sui suoi profili social una foto in studio di lei insieme a un noto volto del pop svedese: Tove Lo. Le due starebbero collaborando a “nuova musica” insieme. «Ho trascorso gli ultimi due giorni scrivendo in studio,» afferma la star, «con una delle donne più divertenti e più talentuose, Tove Lo». Pur essendo confermata dal post social, la collaborazione tra le due star non è ancora materia ufficiale: è probabile che nei prossimi giorni Dua Lipa rilascerà qualche informazione in più su un’eventuale nuova canzone.

I tempi sarebbero infatti già maturi per la pubblicazione di un nuovo disco. Dopo l’album omonimo del suo grande debutto, Dua Lipa ha pubblicato quest’anno diverse straordinarie collaborazioni con alcuni degli artisti più rilevanti del panorama musicale internazionale. Indimenticabili “One Kiss”, con Calvin Harris, “Electricity” con il duo Silk City (di cui fa parte DJ Diplo) e “Kiss and Make Up”, un singolo da record registrato con le coreane Blackpink. Di recente, Dua Lipa si è anche resa protagonista dello straordinario duetto con Andrea Bocelli nel suo disco “Sì”: “If Only”.

Chi è Tove Lo?

All’anagrafe Ebba Tove Elsa Nilsson, il suo nome d’arte – con il quale è conosciuta in tutto il mondo – è Tove Lo. Nata in Svezia, a Djursholm, nel 1987, è diventata famosa per essere una delle compositrici di musica più “brutalmente oneste” del pianeta. Nei suoi testi si riflette infatti quella che è stata definita “la ragazza più triste della Svezia”, in cui ogni verso è ammantato di sentimenti nostalgici e amori difficili. Nonostante questa curiosa popolarità, Tove Lo è il nome che si trova su alcune delle superhit degli ultimi anni, tra cui “Love me Like You Do” di Ellie Goulding e “Heroes” di Alesso.

La musica di Lo è un misto di synth, electro e dance pop: lo stile un po’ oscuro e idiosincratico della star la ha portata a farsi un'identità in tutto il mondo come una delle star più autobiografiche e concrete del panorama pop moderno. Tra le ispirazioni che hanno contribuito alla realizzazione della sua individualità musicale, la stessa star ha menzionato Courtney Love, Nirvana, Madonna ed Amy Winehouse.

Tove Lo ha iniziato a scrivere musica all’età di 10 anni, ma il suo debutto è stato nel 2014, quando ha pubblicato l'album "Queen of Clouds" ed è stata certificata disco d’Oro in America per aver superato il milione di copie vendute. Nel 2017, la star ha pubblicato il disco “Blue Lips”, attualmente il suo ultimo lavoro in studio. Nel corso della sua carriera, Tove Lo ha aperto i concerti di Katy Perry (“Prismatic World Tour”), dei Maroon 5 (“Maroon V Tour”) e dei Coldplay (“A Head Full of Dreams Tour”).