Depeche Mode, in arrivo due nuovi cofanetti in vinile

Ancora due nuovi boxset in vinile per i Depeche Mode, in uscita il 14 dicembre

Ancora due edizioni in vinile della musica dei Depeche Mode. Questa volta, con ben due cofanetti “Construction Time Again – The 12’’ Singles” e “Some Great Reward – The 12’’ Singles”, in uscita il 14 dicembre per Sony Music.

I due nuovi cofanetti

I due boxset si compongono di sei singoli in vinile ciascuno: ognuno presentato con versioni inediti e rare, pubblicate rispettivamente nell’83 e nell’84, e poi mix alternativi, versioni vinile da 7’’, registrazioni durante i concerti (nel primo album, durante lo show del 25 ottobre dell’82 all’Hammersmith Odeon di Londra; nel secondo disco, durante il live del 29 settembre dell’84 al Liverpool Empire Theatre).

La tracklist dei due boxset

Construction Time Again – The 12’’ Singles

Get The Balance Right! Get The Balance Right! (Combination Mix) The Great Outdoors! Tora! Tora! Tora! (Live) Get The Balance Right! Get The Balance Right! (Original Mix) My Secret Garden (Live) See You (Live) Satellite (Live) Tora! Tora! Tora! (Live) Everything Counts Everything Counts (In Larger Amounts) Work Hard (East End Remix) Everything Counts Everything Counts (Original 7'' Mix) New Life (Live) Boys Say Go! (Live) Nothing To Fear (Live) The Meaning Of Love (Live) Love In Itself Love In Itself•3 Fools (Bigger) Love In Itself•4 Love In Itself•2 Just Can't Get Enough (Live) A Photograph Of You (Live) Shout (Live) Photographic (Live)

Some Great Reward – The 12’’ Singles

People Are People People Are People (Different Mix) In Your Memory (Slik Mix) People Are People People Are People (On-U Sound Remix By Adrian Sherwood) People Are People (Original 7'' Version) In Your Memory (Original 7'' Version) Master And Servant Master And Servant (Slavery Whip Mix) (Set Me Free) Remotivate Me (Release Mix) Master And Servant (Voxless) Master And Servant (An On-U Sound Science Fiction Dance Hall

Classic Re-Remixed By Adrian Sherwood)

Are People People? (Re-Remixed By Adrian Sherwood) (Set Me Free) Remotivate Me (7'' Mix) Blasphemous Rumours Blasphemous Rumours Somebody (Live) Two Minute Warning (Live) Ice Machine (Live) Everything Counts (Live) Blasphemous Rumours Somebody (Remix) Everything Counts (Live) Blasphemous Rumours (Single Version) Told You So (Live)

La serie di cofanetti dei Depeche Mode

Questi due lavori si inseriscono in un progetto che era già iniziato il 31 agosto, con la pubblicazione dei primi due boxset della serie: “Speak & Spell, The Singles” e “A Broken Frame, The Singles”. Si tratta sempre di lavori ristampati su vinile 12’’ in qualità “audiophile”, con l’audio che è stato masterizzato a partire dai nastri tuttora presenti negli Abbey Road Studios. Grande attenzione è stata posta anche sul packaging. Quanto alla copertina dei cofanetti, questa è stata realizzata pensando ai lavori di street art. Nei prossimi anni saranno pubblicati ulteriori cofanetti, fino a quando saranno terminati di singoli di ciascun disco dei Depeche Mode.